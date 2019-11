Tko treba predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2020.? Glasujte u anketi!

Prije samo nekoliko dana otvoren je novi natječaj za izbor hrvatskog predstavnika koji će Lijepu Našu predstavljati pred milijunima ljudi ovog svibnja u Rotterdamu.

Prijave za Doru otvorene su do 15. prosinca, a nakon toga će stručni ocjenjivački sud sve ponovno preslušati i izabrati 16 najboljih koje će se nastupiti u finalu Dore 2020. Kako i uvijek do sada, vrijede ista pravila - natjecati se mogu samo one pjesme koje do Dore nisu nigdje javno izvedene. Također, sudjelovati mogu i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske, no njihove pjesme moraju izvoditi hrvatski državljani.

Eurosong se iduće godine održava od 12. svibnja., a završnica 16. svibnja kada ćemo saznati koja država je osvojila najviše glasova Europe.

Sve više mladih nada hrvatske glazbe spominju se kao mogući izbori za hrvatskog predstavnika na Eurosongu, a mi smo pripremili anketu u kojoj svoj glas možete dati vašem favoritu između deset izvođača koji su se istaknuli na hrvatskoj glazbenoj sceni posljednje vrijeme.

Marko Kutlić svoj prvi solistički album sprema već duže vrijeme, a u sklopu promocije svog prvog albuma "U kapi tvoje ljubavi", za tjedan dana održat će i prvi samostalni koncert u Tvornici Kulture u Zagrebu. Marko ne krije uzbuđenje zbog svog prvog albuma, ali i koncerta za kojeg kaže da sprema mnoštvo iznenađenja. Miljenik Hrvatica prije samostalne karijere bio je u grupi "Pravila igre", a čini se kako mu i samom ide odlično.

Foto: Petar Krajačić Vilović

Dina Jelusića hrvatska javnost najbolje pamti još od 2003. kada je nastupio na Dječjem Eurosongu i pobijedio s pjesmom "Ti si moja prva ljubav". Dino je ostao u glazbenim vodama i 2011. izdao svoj prvi album "Living My Own Life". Iako ga pamtimo kao presaltkog dječaka, Dino se potpuno okrenuo rock glazbi te ga neki kritičari nazivaju jednim od najboljih hrvatskih rock vokala.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Mia Negovetić je imala samo 12 godina kada je osvojila Hrvatsku i pobijedila u "Zvjezdicama", a od tama samo nastavlja nizati svjetske uspjehe. Samo godinu dana kasnije slavna voditeljica i komičarka Ellen DeGeneres pozvala ju je u show "Little Big Shots". U prvoj polovici ove godine predstavila je svoju prvu autorsku pjesmu "Vrijeme je", a pjevala je i himnu za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

Indira Levak, nekadašnja pjevačica grupe Colonia, već par godina hrabro grabi solo vodama pa je tako prošle godine predstavila i svoj prvi solo album "Valkira" pod umjetničkim imenom Indira Forza, a za njega je osvojila i nominaciju za Porin. Ove godine je iznenadila i novim, svježim zvukom u singlu "Greška u genu". Mnogima je Indira sinonim za energiju pa je zbog toga često spominju među mogućim Eurosong natjecateljima.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Alena Nezirović, javnosti poznata kao Anezi, bila je jedna od natjecateljica Big Brothera prošle godine, ali i popularnog showa Gospodin Savršeni. No, Anezi već godinama hrabro stoji na hrvatskoj glazbenoj sceni i sve iznenađuje svakim novim singlom, a prije samo par dana izbacila je pjesmu "Volim te" koja je u samo četiri dana prikupila više od 105 tisuća pregleda.

Foto: Promo

Sanja Šilković hrvatska je pjevačica i instrumentalistica koja je prepoznatljiva pod imenom SUN U. Sanju smo imali prilike slušati u sklopu benda Lollobrigida, a ulaskom u 2018. godinu krenula je u solo vode. Sanja se nedavno našla i na kompilaciji ženskih kantautorica - Femme Nouvelle - jedinstvenom projektu na domaćem tržištu koji okuplja 11 naših kantautorica, a osim glazbe, Sanja se bavi i 2D/3D animacijom i postprodukcijom. Sanja je početkom studenog u zagrebačkom Pogonu predstavila i svoj novi album "Discover".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Damir Kedžo jedan je od najperspektivnijih mladih pjevača, a ovo ljeto je izbacio i novi sing "Vidi se iz daleka". Za mladog Damira javnost je čula još 2016. godine kada je u sklopu teen benda Saša, Tin i Kedžo izbacio popularni hit 365. No, posljednjih godina ponovno niže hit za hitom poput "Srce mi umire za njom", "Šuti", "Mi protiv nas", "Vojnik ljubavi", i još mnogi drugi.

Foto: PROMO

Maja Šuput dobro je poznata hrvatska pjevačica koja vrlo lako zna napraviti show gdje god da dođe. Iako se posljednje vrijeme posvetila svojoj tvrtci Majushka u sklopu koje prodaje mikrofone, slušalice, ali i USB sa svojim pjesmama za djecu, Maja neumorno i dalje sprema nove gaže, od klubova do svadbi.

Lucija Jakelić, poznatija pod imenom Lu Jakelić nešto je novo na glazbenoj sceni, a već je okupila mnoštvo zainteresiranih oko svog albuma prvijenca. Naime, prošlog je tjedna promovirala album "Sve o čemu sam šutjela", a Lu je do sada surađivala s mnogim poznatim izvođačima poput Damira Kedže, Vlahom Arbulićem, Ivanom Kindl, Tonijem Cetinskim, i ostalima.

Foto: Mare Milin

Poznati hrvatski pjevač Luka Nižetić slovi za izvođača izrazito veselog duha koji uveseljava publiku već više od 14 godina svojim hitovima. Prije par mjeseci izbacio je hit "Ludilo brale" za koji je udružio snage s Miroslavom Škorom i Reneom Bitorajcem. Luka svojim veselim hitovima već godinama sve razveseljava pa zato nije čudno da se našao na listi mogućih izvođača na mega spektaklu Eurosonga.

Foto: Promo