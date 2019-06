Ostala bez Eurosonga i dobila drugu priliku: 'Nadam se da ću Hrvatskoj donijeti visoki plasman'

Iako nije osjetila svjetla eurovizijske pozornice u Tel Avivu, Lorena Bućan dobila je još jednu priliku da Hrvatsku predstavi europskoj publici. Ova 17-godišnja Splićanka svoju sreću okušat će još jednom na natjecanju ‘OGAE Second Chance’. Riječ je o godišnjem natjecanju zemalja koje su održale nacionalne izbore pjesme za Eurosong, a Lorena će Lijepu Našu predstaviti pjesmom ‘Tower of Babylon’.

Ne krije uzbuđenje

– Kad sam saznala da sam dobila još jednu priliku, osjećala sam se odlično. Bila sam zadovoljna drugim mjestom, ali ipak mi je žao što nisam uspjela otići na Eurosong tako da mi je ovo definitivno popravilo raspoloženje – govori nam uzbuđena Lorena koja još uvijek ne zna kada će se natjecanje održati. Ipak, kad do njega dođe nada se visokom plasmanu. – Nadam se što boljem rezultatu. Pjesmom sam zadovoljna i mislim da ima veliki potencijal iako o svemu na kraju odlučuju žiri i publika. Ne volim pretpostavke, kako bude – bit će – poručuje glazbenica. Predstavnika na ovom natjecanju biraju članovi svakog kluba OGAE internim glasovanjem, a sve pjesme, osim pobjedničke, imaju jednake šanse dobiti ‘drugu priliku’ da se predstave štovateljima Eurosonga.

Natjecanje se odvija u digitalnom obliku na internetu i društvenim mrežama, a kad je riječ o glasanju vrijede slična pravila kao i na samom Eurosongu. – Vjerujem da bi ovo natjecanje moglo otvoriti i neka inozemna vrata, no nisam još sigurna jesam li spremna svoju karijeru nastaviti vani. Još sam mlada i tek sam ušla u ovaj svijet tako da bih o tome morala dobro razmisliti – kaže mlada pjevačica koja je svoj talent publici pokazala još sudjelujući u Supertalentu te u RTL-ovim ‘Zvijezdama’.

Karijera u uzletu

Planova Loreni ne nedostaje, no svoju karijeru gradi korak po korak. Trenutačno je fokusirana na nastup na Splitskom festivalu koji za nju predstavlja posebnu čast. – Meni kao Splićanki ovaj nastup veliko je zadovoljstvo i prilika, jako sam uzbuđena – poručila je za kraj Lorena koja će se na splitskom festivalu predstaviti pjesmom ‘Kad si ti u pitanju’ iz kreativne radionice Tončija Huljića koji stoji i iza pjesme ‘Tower of Babylon’ kojom Lorena namjerava osvojiti europsku publiku.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Inače, natjecanje ‘OGAE Second Chance’ održava se od 1987., a Hrvatska je do sada na njemu sudjelovala 19 puta. Do sada su nas između ostalih predstavljali i Zorica Kondža, Colonia, Nina Badrić, Luka Nižetić..., a značajniji uspjeh postigli su tek Novi fosili koji su pjesmom ‘Spray’ 1996. godine zauzeli visoko drugo mjesto. Među prvih pet našla se i Colonia koja je pjesmom ‘U ritmu ljubavi’ dvije godine poslije zauzela četvrto mjesto, dok su 2001. Emilija Kokić & Juci završili na petom mjestu.

