Makedonka zakinuta za bodove, promijenjeni službeni rezultati Eurosonga

Da su i na najvećim manifestacijama kao što je Eurosong moguće greške pokazuje vijest da su danas na službenom YouTube kanalu Eurosonga popravljeni rezultati finala. Kako piše portal Eurosong.hr. Europska radiotelevizijska unija priznala je pogrešku prilikom zbrajanja bodova tijekom objave rezultata žirija u finalu Eurosonga 2019.!

Problem je stvarao bjeloruski žiri koji je, suprotno pravilima EBU-a, prije finala otkrio za koga su glasali, pa ih je EBU raspustila. Zbog toga, EBU je morao naći neki alternativni način kako stvoriti rezultate žirija, koji su napravljeni tako da su uzeli zemlje koje su u istom potu kao i Bjelorusija (Armenija, Rusija, Gruzija i Azerbajdžan), vidjeli kako su finalisti prošli kod njih i izračunali prosječne rezultate. Međutim, na tablici rezultata tijekom prijenosa uživo bodove od jedan do 12 dali su zemljama koje su bile u zadnjih deset umjesto onima koje su bile u top deset. Prema ispravljenoj verziji Bjelorusija je dala Malti 12 bodova, 10 Sjevernoj Makedoniji, osam Cipru, sedam Italiji, šest Nizozemskoj, pet Azerbajdžanu, četiri Švicarskoj, tri Grčkoj, dva Švedskoj i jedan Rusiji.

U konačnici se razlika između prvog Nizozemca Duncana Laurencea i drugog Talijana Mahmouda smanjila na samo 26 bodova.

Švedska je skočila sa šestog na peto mjesto, a Norvežani su pali s petog na šesto. Tamara Todevska iz Sjeverne Makedonije službeno je sedma, a novim zbrojem glasova postala je pobjednica po žiriju.

Tamara Todevska danas se oglasila na Twitteru, prvo napisavši: "Pobijedili smo glasovima žirija"!

We won the Jury voteeeeeeee! ❤❤❤❤❤❤🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰

Zatim je čestitala i švedskom kolegi Johnu Lundviku, s kojim je zamijenila mjesta po žiriju:

John, oboje smo pobjednici, bio si fantastičan!

@JohnLundvik let's both be winners. You were fantastic. ❤