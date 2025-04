FOTO Tko je supruga Duška Ćurlića? Na put su im skoro stale njene prijateljice, a sada su zajedno 34 godine

Duško Ćurlić, jedno od najprepoznatljivijih lica Hrvatske radiotelevizije, već desetljećima uspješno gradi svoju karijeru voditelja i urednika. Iako je gotovo svakodnevno pred kamerama, svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti. Poznato je da je u dugogodišnjem, sretnom braku sa suprugom Adelom s kojom ima dvije kćeri, Karlu i Elu. No, tko je zapravo Adela Ćurlić, žena koja s Duškom dijeli život više od tri desetljeća?

Baš poput svog supruga, Adela Ćurlić preferira privatnost i rijetko se pojavljuje u medijima, a zajedničku fotografiju nje i supruga možete pogledati u naslovnoj galeriji. Ipak, u jednom od rijetkih intervjua koji datira još iz 2009. godine, otkrila je zanimljive detalje o sebi i svom odnosu s Duškom. Priča o upoznavanju Duška i Adele zvuči gotovo filmski. Dogodilo se to na Zagrebačkom velesajmu, u prostorijama nekadašnje Z3 televizije.

- Razmijenili smo brojeve telefona, no zapisao je i broj mojih dviju prijateljica pa više nije znao koji je čiji - ispričala je Adela kroz smijeh. Sudbina je ipak htjela da Duško dođe do pravog broja. - Kad je nazvao jednu od njih i raspitao se o meni, čuo je da studiram i plešem i odmah rekao: ‘Eto, i ja isto plešem’, jer oni su u ZKM-u pohađali tečajeve plesa i mačevanja - prisjetila se.

U tom trenutku, Duško je već imao iza sebe tri neuspjela pokušaja upisa na Akademiju dramskih umjetnosti, radio je na Radiju 101 i studirao politologiju. No, jedan adut bio je presudan. - Kad je napokon nazvao i mene, odmah sam ‘pala’ na njegov predivan glas - priznala je Adela.

Romantika se nastavila i nakon prvog telefonskog razgovora. - Kasnije mi je čitao i recitirao poeziju, a danas mi je jako lijepo kad djeci čita priče za laku noć. Mislim si: ‘Blago vama, cure, tata vam ima super glas’ - otkrila je Adela čime ju je Duško osvajao. Sve ukazuje na to da je Duško od samog početka bio pravi izbor. - Meni se udaja kao pojam uvijek sviđala, valjda još od djetinjstva. Bilo bi mi svejedno da sam se za Duška udala odmah nakon onog izlaska u kino ili nakon 7 godina. On mi je na prvi pogled bio idealan kandidat - dodala je.

Duško i Adela u braku su više od 25 godina, a zajedno su preko 34 godine. Njihova veza odolijeva izazovima koje nosi život s osobom čiji posao zahtijeva česta izbivanja i veliku posvećenost. Adela je u spomenutom intervjuu otkrila kako funkcionira njihov suživot. Na pitanje gleda li supruga na televiziji, odgovorila je potvrdno: - Da, uvijek i sve snimam. Često gledamo zajedno. To su kritička gledanja: on jako voli o svemu raspraviti. Drži do toga što ću ja reći, koji put se čak i uvrijedi ako sam prestroga. Istaknula je i da u njihovom braku nema mjesta ljubomori, unatoč tome što ne provode mnogo vremena zajedno.

- Nisam ni zvijezda niti plešem latino-plesove. On se mene nagledao dok sam plesala, načekao me se u večerima kad sam nastupala… Rasporedi nam se nikad nisu poklapali: malo smo vikenda u tom razdoblju proveli zajedno. Prvo sam ja bila zauzeta, a sad on to meni ‘vraća’. Subote nam nisu najromantičnije na svijetu - iskreno je rekla Adela.

Naime, Adela je uspjela spojiti naizgled nespojive ljubavi – ples i bibliotekarstvo. - Plesanje je počelo u predškolskoj dobi i trajalo je dok se nisam udala i rodila dijete. Uz to sam studirala, radila… Išla sam u školu za ritmiku i ples pet godina, onda sam otkrila Tihanu Škrinjarić i s njome sam se zadržala četrnaestak godina. Nastupala sam na raznim smotrama, na televiziji, radila sam s djecom, vodila plesne tečajeve - kaže.

Iako je ples bio njena velika strast, životni put odveo ju je u drugom smjeru. - Nisu mi se odmah u glavi povezali ples i bibliotekarstvo: prvo se pojavila veza između plesa i studija književnosti – u nekom momentu je presudio Filozofski fakultet, krenula sam na kroatistiku, potom mi se svidjela katedra bibliotekarstva i počela sam zamišljati kako bi bilo lijepo raditi u mojoj kvartovskoj knjižnici - priznala je Adela, otkrivajući svoju intelektualnu stranu.

Priznala je i da im ponekad teško pada Duškov dinamičan posao koji ne uključuje samo televiziju. - Živimo zajedno, a rijetko se viđamo. Možda je to recept za neki sretan život. Ne znam što bi bilo da smo stalno skupa, nepojmljivo mi je da bi Duško mogao ne raditi 10-ak sati dnevno, s jednog posla na drugi, po noći, po danu, iz grada u grad - otvoreno priča Adela.

- Televizija je manji segment njegova posla, najveći je moderiranje raznoraznih događaja, od poslovnih konferencija, fešti… puno je na putu. To mi dosta teško pada. Bojim se biti sama. Cure su super, ali najljepše je kad smo napokon svi na okupu. Rijetko pratim Duška, nisam sklona tome - dodala je Adela, potvrđujući svoju samozatajnost.

Iako preferira život daleko od reflektora, Adela Ćurlić je intrigantna žena koja je izgradila svoj svijet interesa, istovremeno pružajući podršku suprugu u njegovoj zahtjevnoj karijeri. Njihova dugogodišnja veza dokaz je da se ljubav i razumijevanje mogu održati unatoč različitim životnim putevima i profesionalnim obvezama.

