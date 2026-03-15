Nevjerojatno je što će sve jesti zvijezde nakon Oscara! Evo što priprema slavni chef za njihova istančana nepca

Sve je spremno za 98. dodjelu Oscara, najglamurozniju večer u Hollywoodu, koja će se održati u nedjelju, 15. ožujka, u dvorani Dolby Theatre u Los Angelesu. Ceremoniju će, drugu godinu zaredom, voditi komičar i televizijski voditelj Conan O'Brien, a utrka za prestižni zlatni kipić ove se godine smatra neizvjesnijom nego ikada. No mnogi se već pitaju što slijedi nakon same dodjele nagrada. Nakon ceremonije koja često traje i dulje od tri sata nije teško pretpostaviti da su uzvanici poprilično ogladnjeli. Upravo tada počinje pravi posao za više od 200 kuhara koji pomažu slavnom chefu Wolfgangu Pucku u pripremi hrane za Governor’s Ball, službenu zabavu nakon dodjele Oscara. Njihova dobro uhodana kuhinjska mašinerija tada dolazi do punog izražaja. Ovogodišnja gastronomska ponuda inspirirana je zemljama iz kojih dolaze uzvanici, ali pripremljena na razini vrhunske restoranske kuhinje. Za slavne goste iz Velike Britanije zadužen je kuhar Elliott Grover, koji s Puckom surađuje na dodjeli nagrada posljednje četiri godine, a inače radi kao kulinarski direktor u njegovu restoranu CUT. Jelovnik inspiriran britanskom kuhinjom ove godine donosi nove interpretacije klasika iz gotovo svakog britanskog kućanstva, uključujući i jela koja su već ranije osvojila hollywoodsku publiku. Večera u tom segmentu započinje Yorkshire pudingom u dva zalogaja, posluženim s tankom šnitom mekog engleskog pečenog goveda i kremastim umakom od hrena.

"Htio sam ponuditi nešto što je suštinski britansko", rekao je Grover. "U četvrtoj godini suradnje već imamo mnogo jela za koja znamo da odlično funkcioniraju i koja gosti jako dobro prihvaćaju." Njegovo drugo jelo za 2026. godinu reinterpretacija je još jednog popularnog britanskog klasika, Fish and Chipsa. U nježnom bambusovom stošcu posluživat će se bakalar ili brancin u hrskavom tijestu, uz trostruko pržene krumpiriće s korom, zgnječeni grašak i krišku limuna. Ovo je jelo već četvrtu godinu zaredom na jelovniku, otkako Grover sudjeluje u pripremi hrane, a među njegovim obožavateljima, tvrdi kuhar, bili su i Billie Eilish te Finneas. Tijekom večeri britanski su štand ranijih godina posjećivali i brojni poznati gosti poput Brendana Frasera, Lady Gage, Ariane Grande i Adriena Brodyja. "Amerikanci obožavaju britansku kuhinju", ističe Grover. "Fish and Chips ondje je iznimno popularan. Postoji nekoliko mjesta koja ga nude, ali nisu ni približno na razini onoga što radimo u Velikoj Britaniji."

U pripremi hrane ništa se ne prepušta slučaju, kuhar čak iz Engleske u Sjedinjene Države donosi pravi engleski senf kako bi Beef Wellington bio pripremljen onako kako zaslužuje. Na zabavi će se, osim britanske kuhinje, moći kušati i brojna druga jela koja pripremaju Puckovi odabrani kuhari. Uzvanicima će tako biti ponuđeni veganski specijaliteti, japanska jela, ali i austrijska kuhinja u čast domovine 76-godišnjeg chefa. Bez obzira na to osvoje li nagradu ili ne, gosti će ipak moći doći do vlastitog "kipića", bit će dostupne čokoladne replike Oscara u prirodnoj veličini, poprskane zlatnom bojom. Procjenjuje se da će se tijekom proslave upotrijebiti čak 22 kilograma crnog tartufa, poslužiti 35 kilograma kavijara, pripremiti 1000 porcija makarona sa sirom, 150 kilograma dimljenog lososa, 300 kilograma sira te više od 100 kilograma tomahawk odreska. Puck ističe da postoje jela kojima se uzvanici uvijek rado vraćaju, među kojima su pita od piletine, pizza s dimljenim lososom, makaroni sa sirom i mini burgeri od Wagyu govedine. Gosti će moći kušati i jela pripremljena na nacionalnim štandovima, pa će se tako na talijanskom štandu neprestano proizvoditi svježi talijanski gelato.

Na jelovniku dominiraju jednostavnija jela jer, kako Puck objašnjava, uzvanici na zabavu dolaze gladni i radije posežu za takvom hranom nego za pretjerano kompleksnim jelima. Upravo zato planira se poslužiti i oko 600 pizza te čak tri tisuće porcija tjestenine s artičokama.