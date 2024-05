Tko je predstavnica Izraela? Druga je na kladionicama, morala je mijenjati stihove pjesme, a publika ju je izviždala

U švedskom Malmöu odvija se veliko finale ovogodišnjeg izdanja Eurovizije, a u njemu je nastupila i predstavnica Izraela usprkos protivljenjima mnogih. Naime, Eden Golan (20) je u četvrtak izborila mjesto u finalu, a i prije nastupa je imala problema.

Naime, Eden je kao predstavnica Izraela imala brojne zapreke na svom putu. Zbog političkog položaja te zemlje i prije početka Eurovizije neki su tražili da se Izrael, poput Rusije prije nekoliko godina, isključi iz natjecanja, no do toga nije došlo. Europska radiodifuzna unija (EBU) nakon prijave Izraela na natjecanje odbila je prihvatiti pjesmu "October Rain" uz obrazloženje da se odnosila na žrtve Hamasovih napada 7. listopada te je kao takva bila previše politička. Naime, pjesma je imala neke stihove koji bi se mogli povezati s napadom. Izrael je prvobitno odbio preraditi pjesmu, no ipak su pristali te je Eden nastupila s pjesmom "Hurricane" koju su opisali kao romantičnu baladu koja ima istu melodiju kao i prva pjesma.

No, ova promjena pjesme javnosti nije dovoljna. Propalestinski aktivisti nastavili su tražiti da se Izraelu zabrani sudjelovanje na Euroviziji, a EBU je to odbio uz obrazloženje da je Eurovizija nepolitički, glazbeni događaj. Izraelska predstavnica Eden kazala je da se nada da će njezin nastup pomoći ujedinjenju ljudi.

- Ovo je vrlo važan trenutak za nas, posebno ove godine - rekla je za Reuters u ovotjednom intervjuu. "Osjećam se počašćenom što imam priliku biti glas svoje zemlje." Deseci tisuća ljudi u četvrtak, prije njezinog nastupa u polufinalu protestirali su u središtu Malmöa, a mnogi obožavatelji Eurovizije ljuti su i zbog navodnih dvostrukih standarda EBU-a. Švedski student rođen u Gazi i palestinski aktivist Bašar Garar (23) prosvjedom je želio ukazati na odluku EBU-a da diskvalificira Rusiju nakon što je napala Ukrajinu 2022. godine.

- Oni jednostavno žmire na ono što se događa u Gazi. Za nas je to licemjerje i tome pokušavamo stati na kraj - rekao je. Švedske vlasti pojačale su sigurnost i pripremaju se za moguće nemire tijekom eurovizijskog tjedna, a zatražile su pomoć u ljudstvu i od susjednih zemalja.

Eden je i tijekom proba, ali i tijekom nastupa u polufinalu, imala neugodnosti. Naime, mnogi su je izviždali, a večeras je nastupila šesta. Iz publike su se također i danas čuli zvukovi negodovanja, a i danas su održani prosvjedi u Švedskoj.

Dodajmo i da je Eden pjevačica izraelsko-ruskog podrijetla koja je karijeru započela 2015. godine na izboru za ruskog predstavnika na dječjoj Euroviziji.

Osim toga, nakon nastupa u polufinalu Izrael je jako skočio na eurovizijskim kladionicama te se posljednjih nekoliko dana nalazi na drugom mjestu, odmah iza Baby Lasagne. Trenutno im se predviđa 21 posto šanse za pobjedu.

VIDEO Pogledajte atmosferu ispred Malmö Arene uoči finala