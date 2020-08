Tko je ona? Malo tko zna za najmlađu kći našeg pjevača, ali to će se uskoro promijeniti

Ona je najmlađa od četvero djece našeg poznatog glazbenika Siniše Vuce. Surađuje sa sinom Alke Vuice i gradi karijeru trap glazbenice. Međutim, Brigita Vuco nije samo tatina mezimica koja je krenula njegovim stopama, već je, kako je otkrio njezin otac za Tportal nedavno postala i majka.

- Brigita piše pjesme i glazbu, radi to sama bez ičije pomoći - započeo je Siniša koji inače ima četvero djece; Vilibalda, Katarinu, Luku i Brigitu. - Vjerujte mi da se za trap muziku nije rodila talentiranija osoba. Ona je ušla u to iz hobija a surađuje s producentom, sinom Alke Vuice, Arianom. Alka i ja smo zadnji saznali za to, ali drago nam je to su naša djeca. To što oni stvaraju je nešto strašno kvalitetno, produkcija je vrhunska, Arian to brutalno radi. Zamolio ju je da otpjeva info i kad ju je čuo rekao je da je to pun pogodak. Brigita ima odličan vokal, a i lijepa je na tatu - tvrdi Vuco koji je potom otkrio da je nedavno postao i djed!

- Prije deset dana sam postao djed! Osim što će biti trap zvijezda moja Brigita mi je rodila unuku - ushićeno je rekao glazbenik koji već devet godina živi u Svetoj Nedjelji pokraj Zagreba s obitelji kojoj se u potpunosti posveti kada nije u studiju.

Splitski pjevač nedavno je otkrio kako je u nekoliko mjeseci skinuo višak kilograma i došao do željene kilaže od 100 kilograma.

Kroz nešto manje od godinu i pol dana smršavio je 32 kilograma i kaže kako se samo ekstremnim mjerama može doći do velikih pomaka i rezultata. - U stvari, ja uopće ne jedem puno, izbjegavam jesti kruh i piti alkohol, po noći sam budan jer završavam album Živog blata ‘Kad program završi’, pa danju zato spavam. Ne dižem se prije popodneva, to znaju svi koji su mi imalo bliski. Malo i hodam te nastojim da svaki dan 12-14 sati u komadu ne jedem doslovno ništa - otkrio je Vuco za 24 sata kako zapravo povremeno posti. Ovakav način prehrane dopušta da tijekom osam sati jedete koliko želite, a ostalih 16 sati se ne jede ništa. Vuco kaže kako se nije odrekao svoje omiljene janjetine i kako mu je prvi obrok zapravo večera jer u vrijeme doručka i ručka još uvijek spava. Nakon večere jede voće ili mliječne proizvode, kruh ne jede, a vino si priušti svaka dva tjedna.

- Sad sam opet mlad, lijep i zgodan, a od mene poželjnijeg glazbenika u Hrvatskoj nema - kaže pjevač. Njegovo je mišljenje kako je snaga volje i uma najbitnija u procesu mršavljenja i zato planira uskoro održati seminare na tu temu i svima koji su zainteresirani objasniti sve o njegovoj tajni mršavljenja. Dijetu koja se zasniva na principu posta vole i mnoge zvijezde Hollywooda poput Jennifer Aniston, Halle Berry, Nicole Kidman i Beyonce koja je na ovoj način također izgubila višak kilograma.