Tko je Alen Ključe? Severinina karijera sada je u rukama bivšeg turističkog vodiča

Tko je Alen Ključe, pitanje je koje se postavlja u javnosti otkako je objavljeno da je on novi menadžer Severine Kojić. Naime, iako je u estradnim krugovima dobro poznat, većina o njemu ne želi govoriti, a široj javnosti to je ime prilično nepoznato.

Nastavak suradnje

Dubrovčanin koji je karijeru započeo kao turistički vodič, a sada sa svojom tvrtkom Star Produkcija stoji iza nastupa velikih svjetskih zvijezda u Hrvatskoj poput Andree Bocellija, Toma Jonesa, Anne Oxe i Michaela Bublea, preuzeo je karijeru Severine Kojić. I to samo nekoliko mjeseci nakon što je pjevačica okončala gotovo dva desetljeća dugu suradnju s Tomicom Petrovićem.

O razlozima raskida s čovjekom koji joj je bio istinski odan nikada javno nije govorila. Iako Ključu u javnosti nazivaju menadžerom on je, barem do sada, više djelovao kao posrednik između izvođača i organizatora koncerata nego glazbeni menadžer kojem u opisu posla stoji znatno više od samog dogovaranja nastupa – od brige o diskografiji, preko odnosa s javnošću, organizacije koncerata, osluškivanja tržišta do upravljanja financijama. Kada je riječ o Severini, o odnosima s javnošću i dalje će se brinuti njezin dugogodišnji suradnik Davor Grgin, za booking je zadužena Antonela Belamarić, dok je Ključe preuzeo funkciju generalnog menadžera.

– Godinama sam bio njezin suradnik, odradio sam nekoliko koncerata, no posljednjih nekoliko mjeseci razgovarali smo i o nadolazećoj regionalnoj turneji. Ona će naravno biti napravljena prema Severininim standardima koji su, ako se prisjetimo prijašnjih turneja, itekako visoki. Slijedom toga dogovorili smo i stalnu suradnju jer riječ je o izvođačici koja ima viziju, koja je profesionalna poput inozemnih zvijezda s kojima radim, a ono što mnogi koji su radili s njom mogu potvrditi, jest da je Severina najbolji čovjek kojeg su upoznali – otkrio je Ključe koji iza sebe ima suradnje i s brojnim domaćim zvijezdama.

Svojedobno je bio menadžer Doris Dragović, Ivi Gamulinu Gianniju i Ivani Banfić koji su, tvrdi nam jedan dobro upućeni estradni znalac, ostali razočarani suradnjom s Ključom. – S nekima je imao nerazjašnjene financijske odnose – tvrdi naš izvor, a istu priču potvrdila su nam i još dva eminentna imena domaće estradne scene. Odlučili smo stoga iz prve ruke provjeriti priče koje kolaju kuloarima. – Ne znam o čemu vi pričate, to su sve dezinformacije. Nikome nikada nisam ostao dužan. Sad je Severina tu pa su odmah krenule neke priče, ali otvoreno mogu reći da ne postoji nitko kome sam dužan. Radim s brojnim svjetskim imenima, naša firma uspješno posluje, promet nam sve više raste što se može vidjeti i iz izvješća Fine. Takvi komentari vjerojatno dolaze od ljudi koji nisu sretni zbog naše suradnje – kazao nam je Alen Ključe dodavši kako bi volio da mu se dostave i konkretni dokazi protiv njega.

Različita iskustva

O suradnji s Ključom pokušali smo razgovarati i s našim izvođačima koji su s njime surađivali. Doris Dragović nije odgovarala na naše telefonske pozive, dok se Ivana Banfić ljubazno javila, no nakon što smo spomenuli da nam treba izjava o Alenu Ključi naglo je promijenila raspoloženje.

– Ne volim komentirati javno svoje bivše suradnike. Nemam što reći – kazala nam je Banfić prilično uzrujano. Na upit znači li to da nije bila zadovoljna suradnjom tek je kratko odgovorila. – Ne volim komentirati ljude javno, pozdrav – završio je razgovor. S Ključom je surađivao i poznati tenor zagrebačkog HNK Ivo Gamulin Gianni. – Alena sam upoznao 2006. godine i tada je počela naša suradnja. Imao je izvrsne ideje za koncerte izvan kazališta. Surađivao sam s brojnim svjetskim zvijezdama. Veliki je radnik. Dobro smo surađivali i puno mi je pomogao – kazao nam je Gianni. Sasvim logično, postavlja se pitanje zbog čega je suradnja onda prekinuta? – Došlo je do zasićenja prije tri godine. Jednostavno više nisam mogao pratiti taj tempo – zaključio je Ivo Gamulin Gianni.

