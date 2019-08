Severina ima novog menadžera, ovaj čovjek zamijenio je Tomicu Petrovića

Nakon što su Severina i njen menadžer Tomica Petrović prekinuli svoju dugogodišnju suradnju dugo se nagađalo tko će zauzeti Petrovićevo mjesto.

Pisalo se i kako je za Severininu karijeru sada zadužen njen suprug Igor Kojić, ali danas je stigla i potvrda kako se o njenoj turneji i nastupima sada brine Alen Ključe. O početku suradnje s pjevačicom Ključe se osvrnuo na Facebooku i napisao:

- Godinama sam bio njezin suradnik tijekom kojih sam joj odradio nekoliko koncerata no posljednjih nekoliko mjeseci razgovarali smo i o nadolazećoj regionalnoj turneji. Ona će naravno biti napravljena prema Severininim standardima koji su, ako se prisjetimo prijašnjih turneja, itekako visoki. Slijedom toga dogovorili smo i stalnu suradnju jer je riječ o jedinom izvođaču koji ima viziju, koja je profesionalac poput inozemnih zvijezda s kojima radim, a ono što mnogi koji su radili s njom mogu potvrditi, jest da je Severina najbolji čovjek kojeg su upoznali. - napisao je.

Dodao je i kako su čiste izmišljotine kako je Severini suprug Igor menadžer jer on i Severina surađuju već izvjesno vrijeme.

- On nikada nije bio njezin menadžer već čovjek koji je uvijek uz svoju suprugu kao na primjer žena Andree Bocellija s kojim također surađujem. Drago mi je što je došlo do ove suradnje jer iza Severine nisu stajali menadžeri već ona iza njih kao što je sad stala iza mene i podržava moje odluke i sugestije. Jasno je da se o tako velikoj zvijezdi uvijek priča no mi smo samo profesionalci koji odrađuju svoj dio posla. - poručio je Alen Ključe.