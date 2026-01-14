Naši Portali
zdravko barišić

Thompsonovom menadžeru ugrađen stent: Osjeća se dobro, nastavlja raditi

Zagreb: Konferencija za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
14.01.2026.
u 18:35

Barišić je osoba koja je prošle godine bila jedna od najvažnijih u organizaciji povijesnog koncerta Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Uz to, jedna je od ključnih osoba i u organizaciji Thompsonove dvoranske turneje koja još uvijek traje

Menadžeru glazbenika Marka Perkovića Thompsona Zdravku Barišiću (62) ugrađen je stent. Naime, Barišić je bio na rutinskoj kardiološkoj kontroli tijekom koje mu je liječnik savjetovao ugradnju stenta. Iz izvora bliskih poznatom menadžeru, Večernjem listu je potvrđeno da se Barišić osjeća dobro te da nije bilo ozbiljno stanje, a on dalje nastavlja raditi. 

Inače, Barišić je osoba koja je prošle godine bila jedna od najvažnijih u organizaciji povijesnog koncerta Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Uz to, jedna je od ključnih osoba i u organizaciji Thompsonove dvoranske turneje koja još uvijek traje. Naime, pjevač bi iduće trebao nastupiti početkom veljače u Rijeci. 

Marko Perković Thompson svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo je 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima. Krajem prosinca nastupio je i u zagrebačkoj Areni. U siječnju je održao i dva koncerta u Poreču, a Barišić je sudjelovao u organizaciji svih njih te je jedna od ključnih osoba u njegovom timu.

Zbregov
Zbregov
18:47 14.01.2026.

za dom cijepljeni!

Želite prijaviti greške?

