Thompson se oglasio na društvenim mrežama prije koncerta u Osijeku, evo na što je upozorio posjetitelje

Marko Perković Thompson večeras u osječkom Gradskom vrtu održava prvi od dva koncerta, čime službeno otvara svoju dvoransku turneju diljem Hrvatske. Nekoliko sati prije nastupa, pjevač se oglasio na Facebooku. Objavio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, popraćenu važnom porukom: 'Čuvajmo jedni druge'. Također je podijelio detaljne upute za ulazak na koncert. Koncert je zakazan za 20 sati, a ulazi se otvaraju u 18.

'Preporučujemo raniji dolazak kako biste izbjegli gužve. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu – digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz; povratak nakon izlaska nije moguć. PRIPREMITE ULAZNICU unaprijed u jednom od sljedećih formata:

Entrio PDF ulaznica – isprintana

Entrio PDF ulaznica – na mobitelu (preuzmi ju lokalno na uređaj zbog moguće nedostupnosti interneta)

Fizička ulaznica na originalnom Entrio obrascu (kupljena na prodajnom mjestu), napisano je.

Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.

Barkod se može skenirati samo jednom. Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom – neovisno o formatu – bit će odbijen, dodali su.

Entrio je danas objavio sličnu obavijest, uz dodatnu napomenu da je zabranjen unos simbola koji mogu izazvati mržnju. Nadalje, zabranjeno je unositi:

- hranu i piće

- stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake

- staklene boce, limenke i tekućine

- drogu i sumnjive supstance

- kućne ljubimce

- sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.