Thompson se oglasio na društvenim mrežama prije koncerta u Osijeku, evo na što je upozorio posjetitelje

21.11.2025.
u 17:00

Nekoliko sati prije nastupa, pjevač se oglasio na Facebooku. Objavio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, popraćenu važnom porukom: 'Čuvajmo jedni druge'.

Marko Perković Thompson večeras u osječkom Gradskom vrtu održava prvi od dva koncerta, čime službeno otvara svoju dvoransku turneju diljem Hrvatske. Nekoliko sati prije nastupa, pjevač se oglasio na Facebooku. Objavio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, popraćenu važnom porukom: 'Čuvajmo jedni druge'. Također je podijelio detaljne upute za ulazak na koncert. Koncert je zakazan za 20 sati, a ulazi se otvaraju u 18.

'Preporučujemo raniji dolazak kako biste izbjegli gužve. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu – digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz; povratak nakon izlaska nije moguć.  PRIPREMITE ULAZNICU unaprijed u jednom od sljedećih formata:

Entrio PDF ulaznica – isprintana
Entrio PDF ulaznica – na mobitelu (preuzmi ju lokalno na uređaj zbog moguće nedostupnosti interneta)
Fizička ulaznica na originalnom Entrio obrascu (kupljena na prodajnom mjestu), napisano je.
Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.
Barkod se može skenirati samo jednom. Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom – neovisno o formatu – bit će odbijen, dodali su.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas
Entrio je danas objavio sličnu obavijest, uz dodatnu napomenu da je zabranjen unos simbola koji mogu izazvati mržnju. Nadalje, zabranjeno je unositi:
- hranu i piće
- stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake
- staklene boce, limenke i tekućine
- drogu i sumnjive supstance
- kućne ljubimce
- sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.

Nova Thompsonova objava je pokrenula brojne reakcije: Mene je strah za moje srce
Ključne riječi
Thompson Marko Perković Thompson Marko Perković showbiz

FOTO Evo kako izgledaju pripreme za Miss Universe iza pozornice: Laura Gnjatović pokazala je što se događa iza kulisa

U videu koji je odmah privukao veliku pažnju, Laura sjedi u vizažističkoj stolici dok joj tim stručnjaka dovršava frizuru i šminku za najvažniju večer. S osmijehom na licu i vidno uzbuđena, Laura je komunicirala s pratiteljima, a u komentarima su se nizale poruke podrške i oduševljenja iz Hrvatske. Na sebi je nosila sivi sako i lentu s natpisom "Croatia"

