Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
DIRLJIVA OBJAVA

FOTO Ne viđamo je često! Naša pjevačica objavila fotografiju s mamom, za to je imala poseban razlog

Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
Foto: Borna Filic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 15:20

Dirljivom objavom i serijom fotografija na kojima pozira sa svojom majkom, Ivana je raznježila brojne fanove i dala im uvid u svoj privatni život, pokazujući neraskidivu vezu koja ih spaja.

Naša poznata pjevačica Ivana Kindl, cijenjena zbog svog moćnog vokala i emotivnih balada, ovoga je puta s pratiteljima na Instagramu podijelila jedan od najintimnijih trenutaka – rođendan svoje majke Mare. Dirljivom objavom i serijom fotografija na kojima pozira sa svojom majkom, Ivana je raznježila brojne fanove i dala im uvid u svoj privatni život, pokazujući neraskidivu vezu koja ih spaja.

Ivana nije štedjela na riječima kako bi opisala ženu koja joj je podarila život i koja je, očito, njezin najveći uzor i podrška. "Danas Mara slavi rođendan!", započela je svoju objavu ispunjenu ljubavlju. "Mamuška moja - žena zmaj mekog srca, dobre duše, oštrog pogleda, britkog jezika, nepokolebljivog stava, obožavateljica crnog humora", napisala je pjevačica, sažimajući u nekoliko riječi svu kompleksnost i snagu karaktera svoje majke. U nastavku je otkrila i svoju najveću želju, pokazavši duboku privrženost:

"Samo da mi je živa i zdrava jer godine su ostavile traga na njezinim leđima, ali ne da se ona i stoički podnosi sve. Volim te škorpionko moja." Ovim je riječima pokazala duboko poštovanje i bezuvjetnu ljubav, dirnuvši mnoge koji je prate. Uz objavu je podijelila i dvije preslatke fotografije na kojima majka i kći poziraju zagrljene, a njihovi osmjesi i pogledi puni ljubavi govore više od tisuću riječi.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
1/102

Nije dugo trebalo da se ispod objave zaredaju čestitke i pozitivni komentari. Obožavatelji i prijatelji pridružili su se slavlju, uputivši gospođi Mari najljepše želje. "Mami Mari sretan rođendan!!!", "Sretan rođendan uz najljepše zelje", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. Mnogi su primijetili i nevjerojatnu sličnost između Ivane i njezine majke. "Sretan joj rođendan, iste ste", "Ljepote li, predivna žena", istaknuli su pratitelji, diveći se ljepoti koja očito prelazi s generacije na generaciju. Ova lavina pozitivne energije još je jednom potvrdila koliko je Ivana cijenjena ne samo kao umjetnica, već i kao osoba.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
1/56
Ključne riječi
pjevačica glazba mama i kći mama ivana kindl showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
u tajlandu

FOTO Evo kako izgledaju pripreme za Miss Universe iza pozornice: Laura Gnjatović pokazala je što se događa iza kulisa

U videu koji je odmah privukao veliku pažnju, Laura sjedi u vizažističkoj stolici dok joj tim stručnjaka dovršava frizuru i šminku za najvažniju večer. S osmijehom na licu i vidno uzbuđena, Laura je komunicirala s pratiteljima, a u komentarima su se nizale poruke podrške i oduševljenja iz Hrvatske. Na sebi je nosila sivi sako i lentu s natpisom "Croatia"

Učitaj još

Kupnja