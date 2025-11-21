FOTO Ne viđamo je često! Naša pjevačica objavila fotografiju s mamom, za to je imala poseban razlog

Naša poznata pjevačica Ivana Kindl, cijenjena zbog svog moćnog vokala i emotivnih balada, ovoga je puta s pratiteljima na Instagramu podijelila jedan od najintimnijih trenutaka – rođendan svoje majke Mare. Dirljivom objavom i serijom fotografija na kojima pozira sa svojom majkom, Ivana je raznježila brojne fanove i dala im uvid u svoj privatni život, pokazujući neraskidivu vezu koja ih spaja.

Ivana nije štedjela na riječima kako bi opisala ženu koja joj je podarila život i koja je, očito, njezin najveći uzor i podrška. "Danas Mara slavi rođendan!", započela je svoju objavu ispunjenu ljubavlju. "Mamuška moja - žena zmaj mekog srca, dobre duše, oštrog pogleda, britkog jezika, nepokolebljivog stava, obožavateljica crnog humora", napisala je pjevačica, sažimajući u nekoliko riječi svu kompleksnost i snagu karaktera svoje majke. U nastavku je otkrila i svoju najveću želju, pokazavši duboku privrženost:

"Samo da mi je živa i zdrava jer godine su ostavile traga na njezinim leđima, ali ne da se ona i stoički podnosi sve. Volim te škorpionko moja." Ovim je riječima pokazala duboko poštovanje i bezuvjetnu ljubav, dirnuvši mnoge koji je prate. Uz objavu je podijelila i dvije preslatke fotografije na kojima majka i kći poziraju zagrljene, a njihovi osmjesi i pogledi puni ljubavi govore više od tisuću riječi.

Nije dugo trebalo da se ispod objave zaredaju čestitke i pozitivni komentari. Obožavatelji i prijatelji pridružili su se slavlju, uputivši gospođi Mari najljepše želje. "Mami Mari sretan rođendan!!!", "Sretan rođendan uz najljepše zelje", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. Mnogi su primijetili i nevjerojatnu sličnost između Ivane i njezine majke. "Sretan joj rođendan, iste ste", "Ljepote li, predivna žena", istaknuli su pratitelji, diveći se ljepoti koja očito prelazi s generacije na generaciju. Ova lavina pozitivne energije još je jednom potvrdila koliko je Ivana cijenjena ne samo kao umjetnica, već i kao osoba.