Sjećate li je se? Gabi je sudjelovala u prvoj sezoni i izgubila više od 50 kg, a sada je otkrila lijepe vijesti!

Gabrijela Crnjac jedna od najupečatljivijih kandidatkinja prve sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi', postala je inspiracija mnogima svojom nevjerojatnom transformacijom. U show je ušla 2017. godine kao najteža kandidatkinja prve sezone, sa 183,7 kilograma. Tijekom samog showa izgubila je impresivnih 54,7 kilograma, postavši pobjednica u kategoriji nefinalista s 29,8 posto izgubljene tjelesne mase. No, to je bio tek početak njezine transformacije. Nakon izlaska iz showa, Gabrijela je nastavila sa svojim putovanjem prema zdravijem životu, iako priznaje da nije uvijek bilo jednostavno. Doživjela je uspone i padove, u jednom trenutku vratila desetak kilograma, ali ih je uspjela ponovno skinuti.

Nakon značajnog gubitka kilograma, Gabrijela se odlučila na nekoliko operativnih zahvata kod dr. Damira Juranića u KBC Rijeka. Obavila je uklanjanje viška kože na trbuhu, operaciju vena i saniranje bruha, a u planu su i dodatni zahvati na rukama i nogama. Gabrijela posebno ističe važnost podrške obitelji i prijatelja tijekom cijelog procesa. "Moja najveća podrška od malih nogu bili su roditelji, braća i sestre, cijela uža obitelj i najbliži prijatelji. Mislim da su oni uvijek više vjerovali u mene nego što sam ja sama," priznaje Gabrijela.

Na društvenim mrežama često objavljuje šaljive statuse, no i one motivirajuće te je tako nedavno, uz fotografiju, napisala kako čovjek sam treba biti odgovoran za svoj život. ''U životu nisu uspjeli samo oni koje su svi podržavali, uspjeli su i oni koji su rekli "j*bite se, ja hoću uspjeti, uopće me ne zanima što vi mislite. Ne mogu nas roditelji, obitelj, prijatelji i okolina učiti niti o uspjesima niti o bilo čemu. Može ti netko smetati na tom putu, podmetati ti, sputava te, ali ti si kriv ako ga trpiš. Ne možemo i ne trebamo biti "žrtve" nečijeg mišljenja. "Nisu mi dali", "nisu me podržali", "nisu mi pomogli". Ja nikoga ništa nisam ni pitala. Odlučila sam. I za promjenu posla i seljenja u drugi grad zbog sezonskog posla, i za 'Život na vagi', i za operaciju želuca, i za uklanjanje viška kože, i za sve ostalo što sam u bilo kojem trenutku smatrala ispravnom odlukom za sebe. "Ovaj se ne slaže s tim, onaj se ne slaže s tim". "Bit će ti teško", "Što ako ne uspiješ izdržati". Zaboli me. Nemojte da vam se dogodi da napunite 40, 50 godina i kažete kako vas nisu podržavali. Oprostite, mene i dalje mnogi ne podržavaju i ne slažu se s mojim odlukama, mojim načinom života, a valjda i time sto uopće postojim, ali to ne umanjuje i ne sprječava moj uspjeh i to da živim onako kako ja želim", napisala je.

No, Gabi ima i nove lijepe vijesti u svom životu. Za RTL.hr je otkrila da je trudna. "Da, Marijana Batinić je još 2017. rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam", naglasila je i dodala kako je trudna pet mjeseci. "Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu", dodala je te otkrila i da očekuje djevojčicu kojoj će dati ime Ella.