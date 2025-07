Thompson s albumom "Hodočasnik" drugi tjedan na vrhu Top-liste prodaje

Izdanje Hodočasnik (Marko Perković Thompson, Croatia Records) drugi uzastopni tjedan predvodi Top-listu prodaje domaćih naslova.

Album Dolaziš (Oliver Dragojević, Aquarius Records) se nalazi na broju dva, dok je na trećoj poziciji naslov E moj narode (Marko Perković Thompson, Croatia Records). Ploča brze suze (Nika Turković, Aquarius Records) se nalazi na četvrtom mjestu, a Top 5 zaključuje LP Judi, zviri i beštimje (Gibonni, Dallas Records).

Ovim rezultatom Hodočasnik je postao šesti naslov ove godine s dva ili više tjedana na vodećoj poziciji liste najprodavanijih. Istodobno, ovo je prvi Thompsonov album s dva tjedna na vrhu od zapisa koncerta Dugopolje (Live 2024.) (Croatia Records, 2024./2025.).

Osim toga, Hodočasnik je prvo izdanje originalnih pjesama jednog izvođača koji je ostvario dva tjedna na broju jedan u gotovo dva mjeseca, kada je najprodavaniji bio Mi (Dino Merlin, Magaza/Croatia Records, dva tjedna).

Ovoga tjedna lista bilježi 17 promjena, od čega je šest noviteta. Najviši novitet ostvario je album Olivera Dragojevića Dolaziš, koji se našao na drugom mjestu. Ovo je prvi ulaz jednog studijskog naslova Olivera Dragojevića od početka lipnja 2024., kada je objavljena kompilacija 25 Greatest Hits (Croatia Records).

U pitanju je album s 12 dosad neobjavljenih pjesama koje nisu objavljene prije Oliverovog odlaska 2018. godine. Većina skladbi bila je sačuvana kao demo snimke, a odlukom obitelji iste su isproducirane do kraja i objavljene na ovom izdanju.

Kompilacije iz serijala 25 Greatest Hits posvećene sedamdesetima (broj 14), osamdesetima (broj 8) i devedesetima (broj 13) ušle su na Top-listu prodaje. U pitanju su prva izdanja iz ove edicije koje nisu usko povezane za jednog izvođača, već sadrže pjesme različitih glazbenika koje su obilježile ova razdoblja.

Istodobno, ove kolekcije su postale 20., 21. i 22. izdanje iz edicije 25 Greatest Hits, zajedničkom projektu diskografske kuće Croatia Records i radijskog voditelja Zlatka Turkalja Turkija u sklopu kojega se objavljuju kompilacije singlova poznatih izvođača na vinilu, na Top-listi prodaje.

Novi album Borisa Novkovića Zbog nas (Croatia Records) ušao je na 19. mjesto ovotjedne liste. Ovo je prvi ulaz jednog studijskog naslova Borisa Novkovića u devet i pol mjeseci, kada se među najprodavanijima našla kompilacija 25 Greatest Hits (Croatia Records).

Radi se o Novkovićevom ukupno 17. izdanju te prvom u gotovo četiri godine i Gori ulica (Croatia Records). Na njemu se nalazi devet pjesama, od kojih su njih dvije objavljene kao singlovi.

Maja Posavec, koja djeluje pod umjetničkim imenom POMA, vratila se među najprodavanije poslije gotovo šest godina. U pitanju je album Leaving a Lover (Croatia Records), koji je ušao na 38. poziciju liste.

U pitanju je konceptualni projekt koji kroz sedam povezanih pjesama prikazuje transformativno putovanje kroz kraj jedne ljubavi. Svaka od skladbi simbolizira jednu fazu preobrazbe žene koja prolazi put od gubitka do samospoznaje.

Ploča More (Pulp, Rough Trade Records/Dallas Records) drugi tjedan zaredom se nalazi na vrhu strane Top-liste prodaje, postavši šesti naslov s dva ili više tjedana na broju jedan.

Izdanja From Zero (Linkin Park, Warner Music/Dancing Bear, broj 2) i Fancy That (PinkPantheress, Warner Music/Dancing Bear, broj 3) su zadržala prošlotjedne pozicije, dok preostala dva mjesta drže albuma Neila Younga – Talkin' to the Trees (Neil Young & The Chrome Heart, Reprise Records/Dancing Bear, broj 4) i Oceanside Countryside (Reprise Records/Dancing Bear, broj 5).

Tjedna top-lista prodaje Hrvatske diskografske udruge nastaje na osnovu kompiliranja podataka sa prodajnih mjesta diljem Hrvatske i internetskih trgovina diskografskih kuća. Ovotjedna lista donosi plasman najprodavanijih albuma na osnovi rezultata u tjednu od 16. do 22. lipnja 2025., a možete je pronaći na stranici top-lista.hr.