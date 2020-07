Televizijska zvijezda pronađena mrtva u luksuznom hotelu, sumnja se na nasilnu smrt

Tijelo ruske televizijske zvijezde Ane Ambartsnian (26) pronađeno je jutros u luksuznom hotelu Petar I u Moskvi, pišu ruski mediji. Ana je bila psiholog koja je često gostovala u showu "Let Them Talk", svojevrsnoj kopiji showa Jerryja Springera. U njemu je riješavala razne probleme Rusa, no čini se da je i sama imala puno problema.

Anino tijelo pronašli su radnici hotela, a prema izvještajima bila je već osam sati mrtva. Njeno tijelo bilo je na krevetu, a na podu je bila mala crna haljina i Pradina torbica.

O Aninoj popularnosti govori i činjenica da je njen Instagram profil imao više od 370.000 pratitelja, a i ako je bila psiholog po profesiji za sebe je tvrdila da je vidovnjak.

Međutim, malo tko je do sada znao da je bila u ogromnim dugovima. Ovu informaciju otkrio je njen odvjetnik, pa dodao da su je pojedinci zvali i po 20 puta dnevno i bili vrlo agresivni prema njoj.

Kobne noći s Anom je u apartman navodno ušao nepoznati muškarac, za kojim sada policija traga. Pored toga, policija ispituje i je li njena smrt ima veze s tabletama koje su joj pronađene u torbici, a za koje nije imala recept.