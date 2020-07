Hollywodski glumac oduševljen našim otokom: 'Obožava ga, kaže da mu je ovdje drugi dom'

Unatoč koronakrizi hrvatska obala i dalje je nezaobilazna destinacija brojnih poznatih osoba. Sezonu na Jadranu još su početkom lipnja otvorile sestre Ecclestone s obiteljima, koje već godinama dolaze na ljetovanje upravo u Hrvatsku, a nakon njih među stranim turistima na našoj obali našli su se i slavni glazbenik Rod Stewart, vratar Bayern Münchena Manuel Neuer, Instagram-zvijezda Dan Bilzerian, a posljednji u nizu bogatih i slavnih koji je kročio na našu obalu američki je glumac i komičar Neil Patrick Harris. Iako se većina njih odmorom u Hrvatskoj hvali na društvenim mrežama, Harris to nije učinio. Vijest o dolasku zvijezde serije “Kako sam upoznao vašu majku” otkrili su iz poznatog hvarskog restorana “Gariful”, koji već godinama posjećuju najveće svjetske zvijezde poput Toma Cruisea, Demi Moore, Bona Voxa, Lionela Messija, Edwarda Nortona...

U društvu s Hrvatom

– Neil Patrick Harris ponovno nas je posjetio! Ugodno poslijepodne proveo je u našem restoranu u društvu njemu dragih prijatelja. U njegovu društvu bili su poznati hrvatski fotograf Jadran Lazić, koji je stekao svjetsku slavu snimajući zvijezde iz društvenog, kulturnog, filmskog, glazbenog i političkog života, te američki pjevač, tekstopisac, plesač i glumac Asher Monroe – poručili su iz hvarskog restorana, iz kojeg su i objavili fotografiju Harrisa i društva na večeri. “Gariful” je inače poznat po svojim ribljim specijalitetima, koji su Harrisa očigledno oduševili s obzirom na to da je isti restoran posjetio i lani, kada je na naš najsunčaniji otok na odmor stigao sa suprugom Davidom Burtkom te kćeri Harper Grace i sinom Gideonom Scottom. Neil je bio smješten u vili Gariful pa je ovu gastronomsku oazu brojnih svjetskih celebrityja posjećivao svakodnevno.

Foto: Instagram

– Tijekom svog boravka bio je kod nas svaki dan na doručku i večeri. Budući da je bio kod nas i lani, nema što nije probao s našeg menija – kaže nam vlasnik restorana Ivan Gospodnetić, koji nam je otkrio i kakav je Harris gost, ali i kada će ponovno stići na našu obalu. – Oduševljen je Hvarom i često kaže da mu je ovo drugi dom. Krajem kolovoza stiže na odmor s obitelji – otkriva Gospodnetić i dodaje da glumac nije zahtjevan gost.

Nezahtjevan gost

– Nema posebnih zahtjeva, ne traži ništa neuobičajeno, ali već ga poznajemo i znamo što i kako voli pa ga upravo tako sve i dočeka u našoj vili – ističe vlasnik. Inače, ljepote Hvara Neilu je otkrila poznata humanitarka i filantropkinja bosanskih korijena Diana Jenkins, na čiji je poziv i stigao u Lijepu Našu kako bi uzeo kratak predah i napunio baterije uoči povratka na filmski set “Matrixa 4” u Berlinu, na kojem će mu se pridružiti i Keanu Reeves. A nakon što završi sa snimanjem, Harris će se ponovno krajem kolovoza vratiti na Hvar, koji obožava unatoč nezgodi koja ga je zadesila lani na ljetovanju. Naime, tada se poskliznuo dok se penjao po stijenama i rukom pao na morskog ježa. Jedna od iglica tada se inficirala i probila tetivu, a zbog svega je glumac završio i na operacijskom stolu.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL Neil Patrick Harris And David Burtka In Saint Tropez Neil Patrick Harris and David Burtka on the deck of Elton John’s yacht in the middle of the Saint Tropez port, France on August 2, 2019. Photo by ABACAPRESS.COM ABACA /PIXSELL

Srećom, takvih uspomena nema Rod Stewart, koji je oduševljen Hvarom, ali i vrhunskom ponudom morskih delicija koju ovaj otok pruža. I on se s obitelji gostio u istom lokalu kao i Neil Patrick Harris, a vlasnik restorana ističe da je slavni glazbenik jako simpatičan i veseo gospodin. – Pravi je zafrkant! Sve nas je oduševio svojom jednostavnošću. Oduševljen je Hvarom, ali i cijelom Hrvatskom. I Rod je uživao u našim ribljim specijalitetima i sam je kazao kako mu je to bila jedna od najdražih večeri te da se sigurno vidimo ponovno – zaključuje Gospodnetić.