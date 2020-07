Teini dnevnici: Ovo je nešto najbliže Netflixu što smo vidjeli u Hrvatskoj

U četvrtak izlazi prva epizoda dugo očekivane nove JoomBoosove teen dramske serije 'Teini dnevnici' i to je nešto najbliže Netflixu što se može vidjeti na ovim prostorima, složili su se mnogi koji su pogledali pretpremijeru. Redatelj i scenarist serije, Igor Barberić, poznati glumac, koreograf i umjetnik, na tu je usporedbu odgovorio spremno, ali i veoma oprezno. Uf, usporedba s Netflixom je zaista visoka ljestvica... Ali, pustit ćemo gledateljima da o tome odlučuju. No, mogu se složiti da je ova serija žanrovski slična onome što često gledamo na Netflixu. 'Teini dnevnici' su takozvani „dramedy“, dramska serija s elementima komedije, pa u tom smislu možemo reći da je to zaista nešto slično.

No, da je ovo zaista dosad najambicioznija produkcija i u JoomBoosu, pokazuje činjenica da su vrhunski proizvod članovi tima uspjeli producirati čak i u najizazovnije vrijeme koje nas je sve zadesilo. Snimanje je u ožujku prvo prekinula pandemija koronavirusa, a zatim je sve dodatno usporio i potres koji je 22. ožujka pogodio Zagreb te oštetio brojne škole i objekte u kojima se serija poglavito snimala. Također, regionalni youtuberi poput Bake Prase i Anne Lazarević, koji se također pojavljuju u seriji, zbog pandemije nisu mogli doputovati u Hrvatsku na snimanje, ali su svoje dijelove, u suradnji s JoomBoosom, toliko dobro 'odradili' iz vlastitih kuća da se prirodno uklopilo u scenarij.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Ipak, ni sve ove nepogode nisu bile prepreka sjajnom timu koji je odradio vrhunski posao i snimio nešto dosad neviđeno u JoomBoosu i neusporedivo sa svim serijama koje su dosada objavljene na kanalu. Ovo je ljestvica više. Ali, kako se bilo vratiti snimanju nakon korone? Naporno, ali i zabavno. Dugo vremena nismo mogli ništa raditi pa smo se možda malo uljuljali u tu neku vrstu dugog (prisilnog) godišnjeg odmora. No, onda smo samo nastavili snimati kao da se ništa nije dogodilo, radili smo punom parom, radili smo naporno, ali smo se usput i zabavljali i, makar smo na kraju dana bili umorni, znali smo da je to znak da smo bili itekako produktivni – objasnio nam je Igor.

Glavne uloge u serijama imaju profesionalni, mladi glumci koji su dosad radili projekte poput 'Crno-bijelog svijeta' te su svoju glumu usavršavali na međunarodnim akademijama. I JoomBoos youtuberi imaju uloge u seriji, no ovoga je puta fokus baš na glumcima. Glavni lik, Teu, igra mlada glumica Pia Vrdoljak, a glavnu negativku Mia Leonie koja je glumu studirala u Engleskoj.

Glumačkom sam ekipom posebno zadovoljan. Sve su to mladi ljudi na koje je bačena jedna jako velika zadaća i veliki obujam posla u relativno kratko vrijeme, a svi su se tako dobro snašli i marljivo radili. Youtuberi su se također super snašli i moram priznati da su se dosta promijenili od JoomBoosove serije 'Isti san', na kojoj sam radio, do danas. Što je i očekivano, jer su sada mnogo stariji i iskusniji – govori.

Igor nam je na kraju dodao kako se nada da će publici ova serija biti jednako zabavna kao što je cijeloj ekipi bilo zabavno na setu, a prvu epizodu već sada možete pogledati na JoomBoos YouTube kanalu. Nove epizode izlaze svakog četvrtka.