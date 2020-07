Nastavlja se rat bivših ljubavnika! Marko uzvratio Rasemi nakon što ga je javno prozvala

Nakon što joj veza s Markom Skelinom nije uspjela 65-godišnja Rasema Vladetić iz Donjeg Lapca svoju je ljubavnu sreću odlučila ponovno okušati u showu 'Ljubav je na selu'. No, ovog puta ne osvaja ona muškarce, već želi da oni osvoje nju. Pred TV kamerama Rasema je progovorila o svom bivšem ljubavnom životu, a dotakla se i Marka u kojeg se zaljubila u desetoj sezoni popularnog showa.

- Zaista sam se bila zaljubila, ali me razočarao. Jako me razočarao. Ja sam nakon tri dana shvatila da su njemu važniji novci i važnije mu je materijalno stanje, nego ljubav, a meni je samo ljubav potrebna. Ništa više - ispričala je Rasema i tako otkrila što je presudilo njihovoj ljubavi. Nije dugo trebalo da i Marko otkrije svoju stranu priče. Priznao je i da su ga Rasemine riječi zasmetale.

- Svaka joj čast, ali nije u redu ono što je izjavila. Da samo želim novac i korist. Nije to bilo u redu. Svi su me pitali kako to može reći, rekao sam neka govori što hoće, ali nije to lijepo. Volio bih da se vidimo oči u oči i neka nas netko snima i da kaže istinu u kameru, mene nije strah- rekao je Marko za RTL.HR. Unatoč svemu bivšoj partnerici poželio je sreću u novoj sezoni i da konačno pronađe ono što traži. A za svojom srodnom dušom još uvijek traga i Marko, no zbog toga ne očajava.

- Nikad nisam bio bolje! Ujutro ustajem u tri i pol, gonim blago, onda malo u vrtu, posadio sam papriku, rajčicu i povrće, zatim prije vrućine spremim ručak i onda sjednem ispred kuće, popijem kavu u hladovini, poslije ručka pogledam TV... Prevruće je za bilo što drugo - kazao je Skelin.