Zaručili se Taylor Swift i Travis Kelce: Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog će se vjenčati

LJUBAV ILI NOVAC

Razotkrivanje stvarnih spojeva u "Spoju iz snova"

Današnja dejting scena u New Yorku svodi se na kataloški popis želja svih tih uspješnih ili manje uspješnih muškaraca i žena, naviklih da se sve ima svoju cijenu, a da su prave vrijednosti toliko kliske i neuhvatljive da su postale nevažne. Oni polaze od toga da se sve može dobiti ako imaš dovoljno novca (problem junakinje nije "što nije dovoljno lijepa, problem je što nema dovoljno novca"). Kad odrastaš s idejom da ti istinski pripada sve što zaželiš, uvijek rješenje mora biti novac jer se njime sve kupuje.