VELIKA VIJEST ZA OBOŽAVATELJE

Zaručili se Taylor Swift i Travis Kelce: Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog će se vjenčati

Reuters
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 19:30

Vijest je pjevačica objavila na društvenim mrežama

Pop zvijezda Taylor Swift objavila je da se zaručila sa svojim partnerom Travisom Kelceom. U objavi na Instagramu u utorak, Swift je napisala: "Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog će se vjenčati". Objavu je popratila fotografijama na kojima zvijezda Kansas City Chiefsa, Kelce, prosi Swift.

