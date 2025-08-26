Zaručili se Taylor Swift i Travis Kelce: Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog će se vjenčati

Pop zvijezda Taylor Swift objavila je da se zaručila sa svojim partnerom Travisom Kelceom. U objavi na Instagramu u utorak, Swift je napisala: "Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog će se vjenčati". Objavu je popratila fotografijama na kojima zvijezda Kansas City Chiefsa, Kelce, prosi Swift.
