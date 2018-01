Taylor Swift i Brad Pitt kupuju kuće fanovima, Oprah u Africi gradi škole

Vještom igrom riječi ‘Merry Swiftmass!’, umjesto Merry Christmas mnogi su ovih dana na društvenim mrežama komentirali doista nesebičnu gestu američke glazbene zvijezde Taylor Switf koja je jednoj svojoj obožavateljici kupila kuću.

Događaj koji se zbio prije dvije godine na koncertu u Manchesteru obožavateljica Stephanie tek je sada odlučila objaviti, želeći svima reći kako je njezina omiljena pjevačica velikodušna. Stephanie se našla u problemima kada je morala napustiti stan u kojem je živjela sa suprugom koji je u međuvremenu ostao bez posla. U osmom mjesecu trudnoće mlada žena postala je beskućnica te je, intervencijom njezine majke, Taylor odlučila darovati joj kuću. – Odlučila sam ti pomoći kupiti kuću i sve potrebno za dolazak tvoje djevojčice – rekla je, među ostalim, Taylor u backstageu kamo je nakon koncerta pozvala Stephanie.

Darežljiva bogatašica

Američka pjevačica u samom je vrhu u svijetu glazbenog showbizza po zaradi, ali i darežljivosti. Svojim fanovima redovito poklanja vrijedne stvari ili ono što im treba – poput pomoći u otplati kredita i dugova ili pak troškova liječenja. I kao takva nije usamljena u celebrity svijetu. Nedavno je procurila vijest da je George Clooney prije četiri godine 14 svojih prijatelja darovao po milijun dolara. Pozvao ih je na večeru te im svima uručio crni kovčežić, a usto je svima platio i porezne dugove. Nakon završetka snimanja trilogije Matrix, glavni glumac Keanu Reeves, inače poznat po skromnom životu, učinio je gestu za pamćenje. Naime, ekipi koja je radila specijalne efekte za film poklonio je čak 75 milijuna. Uz to, svim kaskaderima kupio je po jedan motor Harley Davidson!

Osnovali fondaciju

Kada je 2005. nakon uragana Katrine tisuće ljudi iz New Orleansa izgubilo dom, Brad Pitt odlučio je jednoj ženi pokloniti kuću. S tadašnjom suprugom Angelinom osnovao je i zakladu koja je pomogla u obnavljanju grada. Leonardo DiCaprio prošle je godine donirao milijun dolara za žrtve uragana Harvey. Rocker Jon Bon Jovi također je veliki humanitarac. U svome restoranu Soul Kitchen, u kojem nema cijena, nego gosti daju donacije, sav prihod ide u humanitarne svrhe. Također, ako nemaju čime platiti jelo, gosti mogu volontirati u kuhinji. Oprah Winfrey svake godine u vrhu je najdonatora – osim besplatne škole i internata koje je osnovala i financira u Africi, redovito daje milijune dolara u humanitarne svrhe. Lady Gaga također je velika dobrotvorka te je do sada uložila više od 10 milijuna dolara u udruge koje se bore za prava homoseksualaca te u prevenciju nasilja među mladima. Njezin mladi kolega Justin Bieber redovito pomaže zakladu Pencils of Promise koja je izgradila čak 41 školu u siromašnim zemljama.