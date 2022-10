Tarik Filipović na poseban način supruzi Lejli čestitao rođendan: 'Život mi je pretvorila u najljepši osmijeh'

Glumac i voditelj Tarik Filipović na poseban je način čestitao supruzi Lejli 46. rođendan.

- Na današnji dan prije 46 godina rodila se jedna mala palčica. Danas jedna velika, divna cura. Danas je i dan osmijeha. A meni svaki dan uz osmijeh od kada je ta velika cura ušla u moj život. I pretvorila ga u najljepši osmijeh. Sretan rođendan, ljubavi, da još godinama uživam u njemu. La vita e bella, napisao je Tarik na Instagramu pokraj suprugine fotografije.

Inače, Lejla u jučerašnjoj objavi na Instagramu napisala kako joj vrijeme leti.

- Sjedim tako nešto i razmišljam kojom brzinom vrijeme prolazi… Godine lete. Sutra mi je rođendan…46.! Smješkam se i mislim…Pa dobro, bitno je da se i dalje osjećam kao da mi je 26. A onda mi Tarik utrlja sol na ranu… Znaš li maco da je od prvog nogometnog prvenstva svijeta u Urugvaju 1930. do tvog rođenja prošlo isto vremena kao od tvog rođenja do danas. Montevideo, Bog te video!' I još mi doda informaciju da je Urugvaj bio prvak… Ne zanima me!, napisala je Lejla i nasmijala pratitelje.

Ljubavna priča voditelja i glumca Tarika Filipovića i bivše miss Hrvatske Lejle Šehović počela je 2006., nedugo nakon što se Lejla rastala od Dade Majolija, brata izbornice ženske teniske reprezentacije Ive Majoli. Lejla je u braku s Dadom dobila i sina Dinu.

Prvi put zajedno su viđeni na koncertu Halida Bešlića u svibnju 2006., a viđeni su zajedno i pet mjeseci kasnije na Noći gutača reklama. No, Lejla je tada kazala kako su njih dvoje samo prijatelji. Da definitivno nisu samo prijatelji, mogli smo zaključiti na dodjeli Večernjakove ruže 2007., kada je Tarikovu nagradu za TV osobu godine preuzela upravo Lejla. Tarik je konačno priznao vezu u jednom intervjuu kada je kazao kako je sa "ženom svog života te da uživa u tome". Tarik i Lejla odlučili su u tajnosti sklopiti brak na Silvestrovo 2007. godine, a već nakon dva mjeseca rodio se i njihov prvi sin Arman. "A što da vam kažem, osjećam se sjajno, fenomenalno! Kako bih se drukčije mogao osjećati?" rekao je Tarik za Story, a Lejla je dodala: "Tarik i ja smo presretni što smo postali roditelji i što je porođaj dobro prošao."

VIDEO: Angelina Jolie podnijela tužbu protiv Pitta, optužila ga za zlostavljanje