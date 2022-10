Domaći mediji tvrde kako je Doris Pinčić trudna, ona nam je to demantirala: 'Molim vas, imajte razumijevanja...'

U nekoliko medija danas se pojavila vijest kako je HRT-ova voditeljica Doris Pinčić (34) trudna. Kako je objavio Story, vijest im je navono potvrđena iz nekoliko izvora. No, sama Doris za Večernji list kazala je kako to nije istina.

- Nije istina da sam trudna, molim vas imajte razumijevanja prema mojoj obitelji i djeci, kratko nam je rekla Doris Pinčić.

Podsjetimo, Doris je u vezi s s daruvarskim menadžerom jednog trgovačkog lanca, Davorom Guberovićem, a sama je potvrdila novu ljubav kada je u lipnju na Facebooku promijenila status veze i objavila zajedničku fotografiju s novim partnerom.

O njihovoj vezi prvi se put pisalo u ožujku ove godine, kada su zajedno popeli na Kilimanjaro. O tome je HRT-ova voditeljica pisala u objavama na Instagramu, gdje je spomenula Guberovića i kasnije podijelila i fotografiju s njima snimljenu tijekom njihova uspona. - Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može..

Spontani razgovor početkom siječnja s @guberovicdavor i moje brzo da,dovelo nas je do @hrvoje.rupcic, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s @vkalapos iz @greenplanettravel .. to je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo. - napisala je na Instagramu kako se rodila ideja o ovoj avanturi.

Zanimljivo je i to da su Davor i Doris svoje brakove okončali prije dvije godine, otkad nisu imali ozbiljne ljubavne pothvate. Naime, Doris nije htjela govoriti o svojoj novoj vezi u medijima, htjela je svoj privatni život čuvati dalje od javnosti zbog torture koju je prošla nakon razvoda od Rogoznice. Inače, Davor iz prvog braka ima dvojicu sinova, a Doris sina Donata i kćer Gitu.

