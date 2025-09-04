Tamara je otkrila kako je njezin doručak nekada bio čokolada od 300 grama, a novi jelovnik joj se sviđa

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' došao je red na prvi veliki izazov - kopanje tunela. Zvonimir ima iskustva s kopanjem pa je on određivao taktiku za plavi tim dok je kod crvenih Dominik smišljao plan. „Hvata me napadaj panike jer se pitam kako ću uspjeti odraditi taj zadatak a da ne razočaram tim?“ rekla je Kate. Svi su krenuli žustro, no brzo su shvatili koliko je teško raditi s pijeskom. I crveni i plavi davali su sve od sebe, nadopunjavali se, no Edo je primijetio da se Antonija teže snalazi. Plavci su prvi probili tunel s druge strane i Tamara je izašla dok je Dominik komentirao kako mu se čini da njihovu timu vlada - kolektivna klaustrofobija. I kod plavih je nastupio maleni kaos jer nakon Tamare nitko nije mogao izaći na drugu stranu, no Ema je napokon uspjela.

Tamara je odnijela zastavicu na postolje, Kate su svi bodrili i uspjela je, a posljednji je išao Zvone - stavio je zastavicu i plavi tim odnio je prvu pobjedu ove sezone! Kod crvenih je to najviše pogodilo Nenu koja je kopala za svaku pohvalu. „Ne bih htjela ispasti, baš sam zaslužila biti tu“, rekla je, a s tim se složio i Edo. Plavci su se dogovorili da će svoju nagradu - vreću koju mogu napuniti s tri kilograma pijeska napuniti samo sa šakom pijeska zato što su svi ovdje kao prijatelji. Nutricionistica je objašnjavala svima koliko je bitno da se izmjenjuju u kuhinji. „I nemojte preskakati obroke“, naglašavala im je Martina. Antoniji je rekla da sada previše slane obroke, a prošlu sezonu imala je problema sa slatkim. „Nije napravila veliki pomak - jedno je zlo zamijenila većim i opet se pogubila u količinama“, objasnila je nutricionistica. Tamara je otkrila kako je njezin doručak nekada bio čokolada od 300 grama. Novi jelovnik joj se sviđa, kaže da je ta hrana jako zasitna i što je najvažnije - odgovara za njezinu probavu jer ima ulcerozni kolitis koji je sada u remisiji.

Uslijedio je posljednji trening prije vaganja, no prije vježbanja došla im je u posjet Međimurka Melisa Matulin, višestruka prvakinja u powerliftingu koja je kandidatima željela pokazati što se može postići radom, disciplinom i ustrajnošću. Melisa je pokazala vježbe u kojima podiže 100 kilograma, a ona ima 57 kilograma! I kandidati i treneri su bili impresionirani, a Melisa je naglasila svim kandidatima da ostanu ustrajni u svome cilju jer i njoj nije bilo lako u početku i nije odustala. Mirna i Edo učili su kandidate kako da ispravno izvode vježbe i iako sada ništa ne izgleda obećavajuće jer sve nešto boli, znaju da će se to uskoro promijeniti i nisu previše zabrinuti. No iako ih sve boli, Zvonimir i Tamara moraju shvatiti kako se tijelo treba i regenerirati, da se ne smiju previše forsirati. Mirna je, kako je rekla, malo zapaprila Mariji trening, no ona se nije dala.

Edo je komentirao da Tonka odradi dobar trening, da se to ne može usporediti s prošlom sezonom, ali ipak mu se činilo da nešto nedostaje. Rekla je da joj fali žara kao prošle godine, no Edo misli da komunikacija s ostalima nije baš najbolja i da je to nedostajalo u velikom izazovu. Dodala je da se ne boji vage i da je crvena linija najviše fer. Ivan misli da može dati više, no Edo zna da odavde može samo bolje. Mirna je bila oduševljena svojom ekipom: „Mislim da sam dobila tim iz snova!“ No Antu je uhvatio išijas i Mirna smatra kako se zasad treba fokusirati samo na hodanje. Prisjetili su se Davorke koja je imala isti problem u prošloj sezoni, a stigla je do finala i Ante je otkrio da mu je ona velika motivacija.

Plavci su se požalili Mirni kako su oni više u kuhinji i više čiste dok se crveni, svi osmi Domagoja, odmaraju. Tamara je komentirala da se trebaju podijeliti u grupe po četiri osobe te dodala kako su sinoć otišli svi leći, a samo njih par je spremalo. Antonija se nije složila s njom, malo su se porječkale, no na kraju su se svi složili da se moraju podijeliti u grupe. Ivan je želio da Zvone objasni da svatko kad jede, opere za sobom, no Antonija ga je prekinula pa joj je on rekao da šuti. Samo se ustala i otišla, ne želeći se raspravljati, a Edi je ispričala da ju je to pogodilo. Trener je zaključio da u kući nedostaje komunikacije. Naposljetku su popis, bilo je izvlačenje i podijelili su se u grupe po danima. „Bit će ovo jedna zanimljiva sezona“, zaključio je Edo. Slijedi prvo vaganje, a tko je ozbiljno shvatio svoj dolazak u 'Život na vagi' - ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.