Švicarci u Puli snimili novu seriju: Žene u svijetu u kojem dominiraju muškarci

Žene, njihova prava, sloboda i njihov položaj u društvu u kojem još uvijek dominiraju muškarci, tema je nove serije naslova "Of Pigs an Men" koja je u švicarskoj produkciji prije nekoliko dana snimana na lokacijama Pule i Trsta. Seriju snima neovisna međunarodna filmska ekipa Winfield Media. Kroz seriju se likovi uz humor i oštrim kritikama bore protiv muškaraca koji se, u žargonu, ponašaju kao "muške svinje".

Na početku serije prikazan je prvi susret dvije djevojke po imenu Fleur i Adagia. Upoznale su se u Trstu, na satovima talijanskog jezika. Jedna je iz Švicarske, druga iz Engleske. Tijekom zajedničkog druženja upoznaju atraktivnog i jako bogatog Talijana Giannija. No, ispostavi se kako je on povezan s mafijom. Zajedno su proveli jednu noć na njegovoj jahti u Trstu. Od dvije djevojke traži neobične seksualne odnose, a one ga slučajno ubiju. Nakon toga dvije djevojke bježe na starom jedrenjaku, simbolu slobode, a u svakoj luci u koju pristaju, događaju im se neobični događaji.

Zapleta, entuzijazma i energije u seriji koju je osmislila produkcijska ekipe u kojoj dominiraju žene, ne nedostaje.

U produkcijskom timu su prijatelji i kolege iz filmske branše koji su izazvali veliko oduševljenje prvom serijom. Osim dvije glavne glumice Tiziane Sarro koja je poznata po seriji "Unter Uns" i Claudie Winfield koja je glumila u seriji "Das Netz", u filmu se pojavljuju glumci Ryan Early (The Crown), Micky Jukovic (Tatort), Matthias Britschgi (Attention Done 1.WK) i Ridvan Murati iz albanske hit serije “Sha je be tu folen”.

Produkcijski tim iza kamere čine poznata imena poput urednika Benjamina Kaubischa (Das Boot, Jungle Child, itd.) ili DoP Felixa Meiera (filmska nagrada Baden Baden). Tu je i poznati redatelj Klemens J. Brysch (HFF Potsdam) te ostali glumci koji su doprinijeli da serija koja je snimana na lokacijama Pule i Trsta bude autentična.

-Cilj desetodnevnog snimanja na Jadranu je proizvesti dovoljno materijala koje je potrebno za međunarodno filmsko tržište, rekla je glumica Tiziana Sarro.

Tiziana Sarro ističe kako je pandemija koronavirusa promijenila puno stvari, uključujući filmsku industriju. Mnogi su glumci sami počeli snimati svoje filmove i serije bez velikog produkcijskog tima.

Učinile su to i Tiziana Sarro i Claudia Winfield koje se bore za život i ženska prava pa tako i za prava glumica koje imaju oko 50 godina. Njih dvije podsjećaju na glumice u filmovima „Working Moms“ i „Thelma & Louise".

Dramska književnost, film i televizija nisu naklonjene ženama između 45 i 60 godina.

- Želimo slijediti svoju strast, glumu, kaže Tiziana Sarro,koja je zaposlena na Umjetničkom sveučilište u Zürichu.

Claudia Winfield, koja završava preddiplomski studij umjetnosti u britanskoj dramskoj školi u Londonu zaključuje: Budući da za nas nema uloga jer smo u kasnim 40-tima, moramo same izmisliti svoje uloge.

Proslavljeni hrvatski filmski producent i redatelj Vjekoslav Katušin, koji je nedavno u Münchenu imao premijeru svog filma “Wrongful Death” (Nepravedna smrt), na kojoj se okupio velik broj glumaca i osoba iz javnog života, potvrđuje riječi dvije glumice.

Kaže kako ženama u današnjem svijetu glume nije nimalo lako, jer se često gleda na godine i izgled glumice.

- Nadam se da će se to promijeniti. Meni je drago što su dvije talentirane glumice krenule tim putem i kao i ja snimaju svoje projekte i to u Hrvatskoj. Podržavam ljude koji žele ispuniti svoj san i zbog toga se bore, rekao je Vjekoslav Katušin.

