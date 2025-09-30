Svi su očekivali Taylor Swift, ali evo tko će stvarno pjevati na poluvremenu Superbowla

Mnogi koji su očekivali da će na poluvremenu Superbowla iduće godine nastupati Taylor Swift doživjeli su šok u nedjelju, jer je tada konačno objavljeno da će izvođač biti reper Bad Bunny, iako ga mnogi koji prate živote poznatih i slavnih znaju isključivo kao bivšeg dečka Kendall Jenner. On je zapravo prvi i jedini latino glazbenik koji se pojavio u kategoriji glazbenika godine na Grammy nagradama za album na španjolskom jeziku zbog svoje hit ploče 'Un Verano Sin Ti'. Kažu da je doprinio popularizaciji reggaetona i novom valu latino trapa s hitovima kao što su "Me Porto Bonito," "Tití Me Pregunto," "Yo Perreo Sola" i mnogim drugima. No tko je on zapravo? Rođen kao Benito Antonio Martínez Ocasio 1994. godine u San Juanu u Portoriku glazbom se počeo baviti kao klinac, a scensko ime odabrao je nakon što je objavio svoju sliku dok je bio dijete u kostimu zeca, namrgođen.

Ime je kreirao na Twitteru i ono ga je pratilo sve do trenutka kad je postao popularan. Pohađao je sveučilište Arecibo u Portoriku, te je tamo studirao audiovizualnu komunikaciju. Noćima je radio na svojoj glazbi, koja se vrti oko reggaetona i trapa – prvo je miks španjolskog repa i reggaea (najpoznatiji po tome žanru će mnogima vjerojatno biti Bob Marley), a drugo je fokusirano na urbane probleme kao što su droga i nasilje uz energične ritmove. Glazbu je objavljivao na platformi SoundCloud, na kojoj su se probili i mnogi danas najpopularniji reperi, između ostalog i Post Malone, a tamo ga je brzo otkrio producent DJ Luian.

Odmah je potpisao za njegovu diskografsku kuću 'Hear This Music'. Brzo je postao popularan, čim je objavio pjesmu 'Soy peor'. Godine 2017. objavio je još singlova, nešto svojih, dok je na nekima surađivao s drugim glazbenicima. Posebno se ističe hit 'Sensualidad' na kojoj pjeva s Kolumbijcem J. Balvinom, te Dominikancem Princeom Royceom. Iduće godine surađivao je s Cardi B., te opet Balvinom na pjesmi 'I Like It'. Repao je na španjolskom i engleskom, a numera je brzo postala hit i završila na vrhu Billboardove Hot 100 ljestvice, a Bunny je postao poznat diljem Sjedinjenih Američkih Država. Iste godine hit je postala i njegova pjesma 'Mía' na kojoj je s njim pjevao i reper Drake. Godine 2019. objavio je album 'Oasis', zajedno s Bad Bunnyjem, a to je bila fuzija španjolskih, latinskoameričkih i afričkih ritmova. Godine 2020. prvi put je nastupao na poluvremenu Superbowla, kao gost Shakire i Jennifer Lopez. Što se tiče privatnog života, prije dvije godine u intervjuu za Vanity Fair rekao je da ljudi ne znaju kako živiš i kako se osjećaš te da on stvarno i ne želi da oni to znaju. Ipak, neki detalji o njegovom privatnom životu poznati su javnosti. Osim romanse s Kendall Jenner koja je trajala godinu dana, zna se da je bio u vezi s portorikanskim modelom Gabrielom Berlingeri. Ta veza trajala je od 2017. do 2022. – Upoznali smo se prije tri godine. Bilo je to nakon što sam pjevao na koncertu u Portoriku. Susreli smo se u restoranu gdje sam jeo s mamom, tatom i braćom. Veza je postala intenzivnija tijekom pandemije COVID-19, zajedno su bili u karanteni. – Zar ljudi stvarno misle da sam bio sam? Ne, ja sam s nekim. Ona je jako posebna u mom životu. Zbog karantene sam shvatio da je ona najbolja partnerica koju sam ikada imao i kako sam sretan s njom. Ljudi ne znaju da mi je jako pomogla s emocionalnim problemima kada mi je najviše trebalo.

Vezu su držali u tajnosti i u javnosti su se prvi put pojavili zajedno na košarkaškoj utakmici. Godine 2020. počele su kružiti glasine da su se vjenčali, kada su se proširile slike Berlingeri s dijamantom na ruci, no Bunny je to opovrgnuo. – Nisam oženjen – rekao je kratko i dodao: – Možda bi to mogle biti zaruke, ali vjenčanja i brak me jako plaše. Ipak, ljubav nije potrajala i pjevač je uhvaćen kako ljubi drugu ženu u jednom klubu. Prije Gabriele bio je u vezi s Carliz De La Cruz, koja ga je nakon raspada veze tužila za 40 milijuna dolara jer je koristio neke njezine glasovne poruke u svojim pjesmama prije nego što je postao slavan. Dokumenti sa suda, s druge strane, dokazuju da joj je 2022. ponuđeno 2000 dolara za tu snimku, no ona je to odbila. Slučaj do danas nije zaključen.

No ono što je zanimljivo u cijeloj ovoj priči jest da će Bunny nastupati na Superbowlu, a to je sam objavio na društvenim mrežama. Vijesti je podijelio na Instagramu uz video u kojem je otkrio kako će se to dogoditi 8. veljače. – Ono što osjećam veće je od mene. To je za one koji su došli prije mene i trčali nebrojene kilometre kako bih ja mogao doći i zabiti. Ovo je za moje ljude, moju kulturu i našu povijest – izjavio je za medije. Jay-Z, koji je odigrao ključnu ulogu u odabiru zvijezde koja će pjevati na poluvremenu, rekao je: – Ono što je Benito napravio za Portoriko, a to i nastavlja radit, jako je inspirirajuće. Ponosni smo što će nam doći na pozornicu.