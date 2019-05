Svi skandali slavnog glazbenika: Muškarca je zavezao za radijator

Boy George, javnosti poznatiji kao karizmatični pjevač grupe Culture Club svojim problematičnim ponašanjem punio je stupce medija sredinom 2000 - ih godina. No iako se sada potpuno smirio i radi kao jedan od sudaca u britanskom talent showu, Hollywood je odlučio da je njegova životna priča dovoljno zanimljiva da se po njoj snimi film.

Iako su ga u novom showu mnogi okarakterizirali kao toplu, prijateljski nastrojenu osobu George se prije desetak godina borio s ovisnošću o heroinu, a u jednoj od svojih narkomanskih epizoda zatočio je u stanu Norvežanina kojeg je angažirao kao eskort pratnju te ga privezao za radijator.

No njegovu karijeru nisu obilježili samo užasni skandali već i uspjesi. Boy je osamdesetih s bendom Culture Club nizao hitove među kojima su 'Karma Chameleon' i 'Do You Really Want To Hurt Me', a u George se okušao kao pisac, DJ i solo umjetnik. Njegov mjuzikl 'Taboo' doživio je velik uspjeh na Broadwayu 2003. kada se i preselio u SAD.

Tek tada su krenuli novi problemi, 2005. je uhićen zbog posjedovanja kokaina, zbog čega nije dobio kaznu zatvora, jer je priznao krivnju, ali onda je lažirao provalu u vlastiti stan i što ga je dovelo do toga da mora obavljati društveno koristan rad, čistiti smeće s ulica.

Najgore se dogodilo u 20018. kada je osuđen za napad na Norvežana kojeg je držao u zatočeništvu. U zatvoru je proveo 15 mjeseci.

Nakon toga je odlučio okrenuti novu stranicu u životu i sada je trijezan već deset godina uz pomoć veganske prehrane i budizma.