Sve je spremno za vjenčanje ovog para iz 'Života na vagi'! Buduća mladenka objavila romantični video koji je sve raznježio

Silvija i Mislav, poznati par iz popularne emisije 'Život na vagi', uskoro će okruniti svoju ljubav brakom. Njihova romantična priča, koja je započela tijekom sedme sezone showa, nastavlja oduševljavati pratitelje na društvenim mrežama. Nedavno je Silvija podijelila emotivan video s njihovim najdražim trenucima iz prošle godine, uz dirljiv opis: "Sreća, ljubav moja".

Par je već duboko u pripremama za svoj veliki dan. U razgovoru za RTL.hr, Silvija je otkrila detalje o predstojećem vjenčanju. "Pripremamo se za vjenčanje koje će biti 27. rujna 2025. Salu smo odabrali u okolici Zagreba pa da bude na pola puta mojoj obitelji, kao i Mislavovoj. Radi se o istočnom dijelu Zagreba", izjavila je buduća mladenka.

Silvija je također podijelila da su već dogovorili većinu detalja za svoje vjenčanje, uključujući cvjećarku, salu, bend i fotografa. "Prstene smo dali izraditi. Vjenčanicu mi je kupila mama, još ću samo pred kraj otići kod krojačice da je preradimo, a Mislav će odijelo kupiti mjesec dana prije vjenčanja", otkrila je.

Naglašavajući svoju privrženost tradiciji, Silvija je dodala: "Želimo održati tradiciju. Bit će okupljanje i kod mene i kod njega, on će onda doći do mene, a poslije crkve idemo u salu". Ovaj romantični par očito planira vjenčanje koje će odražavati njihove vrijednosti i ljubav, istovremeno poštujući običaje.

Silvija je priznala da je zbog organizacije bila pod stresom. "Kad smo krenuli u to, ja sam više bila pod stresom, ali uspio me smiriti i reći da ja ne slažem svadbu sama nego da smo zajedno u tome i da će on pomoći. Što god da se događa, da je na raspolaganju." Do vjenčanja imaju u planu i skinuti dodatne kilograme. "I dalje doma kuhamo. Trebali bi ubaciti malo više aktivnosti, ali krenut ćemo i s time Mislav je krenuo na padel, a ja se veselim plesnom tečaju kojeg ćemo pohađati zbog vjenčanja", zaključila je Silvija.

