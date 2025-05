Novak Đoković svaki dan počinje ovim napitkom, a jedna metoda mu je poboljšala san

Dok na teniskom terenu ruši rekorde i pomiče granice izdržljivosti, Novak Đoković s jednakom disciplinom pristupa i – prehrani. Njegov jelovnik pomno je osmišljen, a iz dana u dan svjedoči koliko mu uravnotežena i prilagođena ishrana pomaže u održavanju vrhunske forme. O tome što jede, što izbjegava i koje su mu svakodnevne prehrambene rutine, Đoković je otvoreno govorio u intervjuima, otkrivši da iza njegove energije i fokusa stoji više od treninga – stoji životni stil u kojem ništa nije prepušteno slučaju.

Đoković već godinama pažljivo bira što unosi u organizam. Još 2010. napravio je veliku promjenu – izbacio je gluten, mliječne proizvode i rafinirani šećer, a značajno je smanjio i konzumaciju crvenog mesa. Iako se ne voli deklarirati kao vegan, njegova prehrana mahom se temelji na biljnim namirnicama. U intervjuu za emisiju "In Depth with Graham Bensinger", otkrio je kako mu je u početku obitelj bila zabrinuta zbog strogog režima prehrane, no s vremenom su svi prihvatili njegov način života. Posebno supruga Jelena, koja je završila tečaj nutricionizma i aktivno sudjeluje u pripremi zdravih obroka.

Dan počinje jednostavno – čašom mlake vode s limunom, koju pije na prazan želudac radi detoksikacije. Slijedi sok od celera, a potom zeleni smoothie koji sadrži mješavinu algi, voća, superhrane i dodataka prehrani. – Ujutro najradije jedem voće i salate. Ne volim unositi hranu koja zahtijeva puno energije za probavu, osobito u prvoj polovici dana – rekao je Đoković. Tenisač prakticira tzv. intermittent fasting – 16 sati bez hrane, 8 sati kada jede. Tvrdi kako mu je ta metoda značajno poboljšala san i donijela više energije tijekom dana. Na njegovom jelovniku često se nalazi kvinoja, žitarica bogata proteinima i vitaminom B, koja ne sadrži gluten i lako se probavlja. Koristi je za pripremu glavnih jela, ali i zdravih verzija palačinki.

Doručak mu često uključuje müsli od organskih zobenih pahuljica, brusnica, grožđica, sjemenki i badema. Ponekad je to banana s maslacem od indijskih oraščića, a dan zna započeti i s kombinacijom meda i vode. Ako između obroka osjeti glad, poseže za bezglutenskim kruhom ili krekerima s avokadom i tunom. Ručak je najčešće lagan i sastoji se od salate od lisnatog povrća, bezglutenske tjestenine, tikvica, veganskog sira i orašastih plodova. Tijekom mečeva u pauzama jede banane – jednostavne i učinkovite za brzo podizanje razine energije. Đokovićeva prehrana nije rezultat prolaznog trenda, već promišljenog pristupa vlastitom zdravlju i performansu. Uz ovakav režim, ne čudi da s 38 godina i dalje drži korak – i često prednost – pred znatno mlađim protivnicima.