Svatovski cjenik: Evo koliko domaći i regionalni glazbenici zarađuju na svadbama

Glazba na svadbama postala je ključno pitanje, a mladenci ovisno o budžetu sve češće pozivaju i renomirane domaće i regionalne glazbenike. Neki poput Maje Šuput stekli su i status “svatovskih pjevača”, a cijene njihovih nastupa u posljednjih su se nekoliko godina gotovo udvostručile.

Upravo Maja Šuput predvodi listu najskupljih pjevačica s obzirom na to da njezin cjelovečernji nastup s bendom stoji 8000 eura. Popularni Jole još je jedan od onih s kojima je zabava zajamčena budući da je poznato da pjevač iz Zagvozda zna pjevati i po osam sati. Cijena njegova nastupa je, kako doznajemo, između 6 i 8 tisuća eura. Jelena Rozga nastupa za 6000 eura, a Neda Ukraden i Mladen Grdović traže 5000 eura.

Dobru zabavu nude i Nives Celzijus, čiji nastup stoji 3500 eura, Ivana Kovač za 3000 eura, a “princ dijaspore” Josip Ivančić traži od 3500 do 4000 kuna. Sve traženija je i grupa Vigor predvođena Marijem Rothom, koja sad traži 4000 eura, dok su samo godinu dana prije uzimali 2000 eura. Sve popularniji su i Pirati, čiji nastup na svadbi košta 2000 eura.

Naša najveća zvijezda Severina nastupa po privatnim zabavama, ali i svadbama, ali isključivo po Crnoj Gori i Srbiji, a cijenu, kako doznajemo od dobro obaviještena izvora, dogovara individualno. Valja spomenuti i da se cijena nastupa za sve glazbenike udvostručuje ako nastupaju na romskoj svadbi, s obzirom na to da tada moraju biti na raspolaganju 24 sata – od podne do podne.

Zanimljivo je da svoj budžet nastupima na vjenčanjima podebljavaju i neke pop-zvijezde, no one nastupaju isključivo kod matičara ili u crkvi, i za 2-3 otpjevane pjesme uzmu i do tisuću eura. Među njima su Jacques Houdek, Nina Badrić, Josipa Lisac i Marko Škugor.

U Hrvatskoj često nastupaju i regionalne zvijezde, a uvjerljivo je najskuplji nastup Lepe Brene. Ako je želite kao zvijezdu na svojoj svadbi, to ćete zadovoljstvo, tvrdi naš izvor, morati platiti čak 30 tisuća eura. Nastup omiljenog pjevača mnogih domaćih sportaša Ace Lukasa košta 10 tisuća eura, a legendarni Halid Bešlić uzima između 8 i 10 tisuća eura.

Ako posebno želite impresionirati goste, možete pozvati i Željka Joksimovića da vam otpjeva samo nekoliko pjesama za 10 tisuća eura, dok Haris Džinović kao gost uzima 5000 eura.

Noć koja bi mnogima trebala ostati u sjećanju mnogim se mladencima tako pretvorila u noćnu moru jer svi bi na svadbi željeli imati dobru zabavu, no za one najbolje neki bi trebali dići i kredit. Nije čudno što se mnogi okreću jeftinijim bendovima, ali i DJ-evima.

