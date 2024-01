Supružnici ostvarili životni san i pokrenuli proizvodnju gina u Turopolju iz 23. pokušaja

Uz rakije i vina Vukomeričkih gorica, Turopolje je dobilo još jedan brend, i to ni manje ni više nego gin. Pothvat je to iza kojega stoje supružnici Ivan i Paula Gavran, inženjer prometa te politologinja, koji su odvažno krenuli u ostvarenje životnog sna prije no što im godine, koje svima nama tako prokleto brzo cure, ispare u nepovrat.

Tako je Rakitovec - velikogoričko naselje s nešto više od 600 stanovnika, omeđeno poljima, njivama i livadama, prepoznatljivo prvenstveno kao poljoprivredni kraj, postao poznat i po novom brendu, ginu Raven's 23, koji nije osvojio samu Hrvatsku već cijelu Europu. Turopolje je poznato po tome da su svi njezini specijaliteti i brendovi počeli u običnim seoskim garažama ili podrumima. Tako je i ovaj gin započeo iz garaže. U svojih 20 kvadrata garaže obitelj Gavran napravila je pravu malu obiteljsku destileriju i pokrenula proizvodnju gina u mjestu Rakitovec. Kako nam priča vlasnik Destilerije Gavran, Ivan, sve je krenulo od ideje da hobi pretvore u posao i brend.

- Rakija i razni destilati cijelog su mi života bili u blizini, što kroz prijatelje i poznanike, što kroz rodbinu i roditelje. Uvijek se oko nas Gavrana pekla rakija. Tako smo u zadnjih par godina došli na ideju da sve to skupa podignemo na profesionalniju razinu i pokrenemo svoju proizvodnju - kaže za Večernji list Ivan Gavran, priznajući kako su im se na tom mukotrpnom putu od ideje do realizacije ispriječilo mnogo razloga zbog kojih su mogli odustati, no nije odustao i uvijek je gurao naprijed.

- Supruga Paula i ja smo prije nekoliko godina došli na ideju da se počnemo baviti proizvodnjom jakih alkoholnih pića. Prva misao i početna istraživanja išla su u smjeru proizvodnje rakija, s obzirom na to da smo imali određena znanja i iskustvo u procesima proizvodnje voćnih rakija. Istražujući svijet jakih alkoholnih pića zaintrigirao nas je gin koji je svojom prepoznatljivošću osvojio cijeli svijet. Prije godinu i pol dana počeli smo aktivno istraživati gin kroz literaturu, edukacije i pokuse te smo nakon godinu dana i 22 pokušaja dobili kombinaciju s kojom smo se otisnuli u profesionalne vode - ponosno priča kreator gina Raven's 23, koji u studenom prošle godine na 3. međunarodnom ocjenjivanju jakih alkoholnih pića na Agronomskom fakultetu osvojio šampionsku titulu.

- Naš gin definiramo kao spoj nespojivog. Otuda i vizija stvaranja savršeno nesavršenih proizvoda. Upravo taj spoj nespojivog daje mu jednu prepoznatljivost u širokoj paleti ginova na našem tržištu. Nastao je kombinacijom modernog i tradicionalnog, ruralnog i urbanog, inspiriran hrvatskom prirodom i orijentalnim pričama, obogaćen domaćim sastojcima i egzotičnim aromama…

Nadahnut prirodom i orijentalnim pričama, ovaj gin skladno spaja tradicionalne i urbane utjecaje, sadržavajući niz lokalnih i egzotičnih sastojaka. Spoj svjetova - Gavran Raven's 23 London Dry Gin svjedočanstvo je nesvakidašnjeg, gdje se modernost i tradicija besprijekorno spajaju. To je suštinski spoj ruralnog šarma i urbane sofisticiranosti, crpeći inspiraciju iz očaravajućih hrvatskih krajolika. Usklađivanjem mudrosti tradicionalnih metoda destilacije s istančanim sluhom za moderne trendove, stvorili smo gin koji prkosi konvencijama. Temelj ovog gina blend je vrhunskih začina lokalnog porijekla nabavljenih s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava - bor, limun, naranču, korijander, lavandu, kadulju, matičnjak. Odvažili smo se dalje od očekivanog, udahnuvši ovom tradicionalnom platnu čistu egzotičnost. Đumbir i pupoljci perzijske ruže donose nesvakidašnji okus u svaki gutljaj, stvarajući doista izniman doživljaj. Stvaranje Ravena 23 priča je o odvažnosti pomicanja granica. To je brak znanja i mašte, koji kulminira ginom koji dovodi u pitanje norme. Čak je i proces destilacije spoj modernog i tradicionalnog, izveden u jedinstvenom kotlu koji utjelovljuje duh inovacije - objašnjava Ivan i dodaje kako proces dobivanja njihovog gina i dobitne kombinacije nije bio nimalo lak. No, ipak, 23. pokušaj pokazao se kao pravi. A da je to "to", shvatili su uz pomoć prijatelja.

VEZANI ČLANCI

- Prijateljima smo slali uzorke na degustaciju, po pet komada, a koji su bili označeni samo brojevima i u kojima su se nalazila četiri gina drugih proizvođača i naš gin. Kada je naš uzorak odabran kao najbolji, shvatili smo da imamo pravi proizvod. Moram napomenuti da su među uzorcima bili samo premium ginovi, tako da je konkurencija bila žestoka - kaže Ivan, napominjući kako su u proizvodnju uveli još dva nova proizvoda.

- Uveli smo dva nova proizvoda barrel age gin (on se zove Gavran, radi se o ginu koji je odležao godinu dana u bačvi francuskog hrasta) i medica (medica se zove Divine nectar). Za te nove proizvode osvojili smo zlatne medalje najvažnijem natjecanju u Hrvatskoj – Crospirit", ponosno govori Ivan dodajući kako je za proizvodnju gina potrebno dobro mjestu znanje tehnike destiliranja.

- Destilat je u biti para koja kuhanjem izlazi van. Proces proizvodnje, što se tiče vrhunskog gina, nije u osnovnim koracima kompliciran, ali stvar je u detaljima. Imate 4-5 koraka do krajnjeg proizvoda, među tim svim njima su međukoraci u kojima morate imati dobro predznanje i morate paziti na detalje da dobijete dobre omjere. Za gin su najvažnije dvije stvari za početak: bazni alkohol koji mora biti vrhunske kvalitete i sirovine koje se maceriraju u njemu. Proces stvaranja gina radi se u grubo, a stvar je u detaljima. Osnovni proces je da se namače razna sirovina u alkohol, s time da jedna od sirovina mora biti takozvana borovnica, klek, smreka, kako se u kojem dijelu zove - govori Ivan, objašnjavajući nam da je gin zapravo ime dobio prema nizozemskom nazivu borovice.

- To je osnovni sastojak gina, a dalje je sve igranje, stvar recepta i želje što želite dobiti. Kako je gin međunarodno popularan, imate raznih vrsta, aroma, mirisa i boja u svijetu. Ja i dan-danas čujem neki novi naziv za gin. Ipak, London dry gin kod nas je najpopularniji, a imate i slatkaste i obojene koji su jako popularni kod ženske populacije - istaknuo je Ivan

- Naš gin ručno se puni i pakira, ručno se odrađuje i voskanje te stavlja pečat, strpljivo lijepe etikete, odrađuje trostruka destilacija iz jedne bačve u drugu. Svaka boca prođe mi 10 puta kroz ruke - govori Ivan ponosno ističući već dobivene nagrade.

- Osim što smo sa svojim ginom Raven's 23, na 3.međunarodnom ocjenjivanju jakih alkoholnih pića na Agronomskom fakultetu, osvojili šampionsku titulu, osvojili smo i Gold - Frankfurt 2021, Gold - Shangai 2021, Gold - Zagreb 2021 Champion of Gin, Bronze - London 2022, Bronze - IWSC 2023. To nam je najveće priznanje i dokaz kvalitete našeg gina koji se prodaje ne samo u Hrvatskoj već diljem Europe - zaključio je Ivan Gavran.

VIDEO