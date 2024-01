Dnevnik Nove TV prošlog tjedna dosegnuo je neočekivanu razinu senzacionalizma i neukusa

The Voice // HRT1 - četiri ruže



Martin Kosovec novi je hrvatski - The Voice! To je široj javnosti sad već dobro poznati podatak koji možda nije potrebno ponavljati zbog same informacije, ali ga je važno naglasiti baš zbog činjenice da je opće poznat. Nižu se na hrvatskim televizijama, naime, show za showom, kojima je u fokusu ili pjevanje ili neki drugi talent, pri čemu interes za temu i za same pobjednike traje otprilike onoliko dugo koliko se zadnjih godina u Zagrebu na asfaltu održi friški snijeg u siječnju. Dva do tri dana i - bilo pa prošlo. I to u slučaju da show uopće pobudi ikakav interes.



HRT-ov "The Voice" po tome se ipak pozitivno izdvaja pa već i netko tko površno prati temu može primijetiti da javnost u slučaju tog showa puno aktivnije prati zbivanja, navija se u duelima, glasuje u finalu… Neke od izvedbi na YouTubeu dosežu i do milijun pregleda, a kako bi osigurao da se ne radi samo o trenutnoj euforiji, HRT ipak u programu ima formate u koje uključuje kako bivše pobjednike tako i ostale natjecatelje. Možda neće svi doseći zvjezdani status, ali stječe se dojam kako im se vrata ipak malo šire otvore nego u drugim u slučajevima. Sve u svemu, može se zaključiti da se showovi u Hrvatskoj dijele na "The Voice" i sve one neke ostale, a treba pritom pohvaliti kako je u fokusu ipak pjevanje, a ne drama, žutilo i trash.



Dnevnik // NOVA TV - pet kaktusa



"Zavidnu", a može se reći i neočekivanu, razinu senzacionalizma i neukusa dosegnuo je prošlog tjedna Dnevnik Nove TV koji je u jednoj od svojih anketa odlučio provjeriti na čijoj je strani javnost - Severine ili suda koji je odlučio da se njezin maloljetni sin vrati ocu. Pohvalili smo nedavno u ovoj kritici središnju informativnu emisiju Nove TV zbog dobre ideje da redovito putem anketa ispituje stavove o važnim društvenim pitanjima te na taj način potiče interakciju s publikom. Šteta što očito nije dovoljno jasno što uistinu znači biti društveno relevantan i na koliko je razina pogrešno javno staviti na glasanje anketu o sudbini 12-godišnjaka. Pa se u uglu ekrana mjere postoci, u maniri cjenkanja na tržnici, dok se - ironično - vrti prilog o tome kako sustav ne misli na dijete. Postoji način na koji u skladu s etičkim načelima progovoriti o društveno važnoj temi kao što je ova i postoji način na koji se skreće pozornost o nesenzibilnosti sustava. Sekundarna viktimizacija djeteta u središnjem Dnevniku to nije.

RTL Danas // RTL - dva kaktusa



I RTL svog konja za blamažu ima, iako ovaj put nisu ni blizu gafu Nove TV pa samo ispadaju smiješni, ne i zabrinjavajuće neukusni. No možda je trenutak kada voditelji krenu u studiju guliti naranče po uzoru na TikTok vrijeme kad bi se moglo razmisliti o skraćivanju trajanja emisije jer očito nema dovoljno razumnog sadržaja s kojim bi se mogao napuniti trenutni format. Širi se, naime, društvenim mrežama trend, a poanta je tražiti od partnera da vam oguli naranču. Ako pristane - veza ima šanse, a ako ne - piši kući propalo.



Poznata je priča kako je svojedobno jedan od velikana hrvatske televizije, Miroslav Lilić, u Dnevnik donio mrkvu i napravio pomutnju, a sve s ciljem kako bi upozorio na visoke cijene. Potez je to koji je ostao zapamćen u televizijskim analima. Od tada smo se dobrano srozali na putu "od mrkve do naranče" - od toga da središnje informativne emisije imaju u fokusu društveno odgovorene teme do TikToka.



Maraton španjolskog filma - Smrt biciklista // HRT 3 - dvije ruže



Na neka prošla vremena podsjetio je i treći program HRT-a maratonom španjolskog filma u sklopu kojeg su prikazali triler "Smrt biciklista" iz 1955. godine. Em drugo vrijeme, em drugo tržište, što zaslužuje pohvalu prvenstveno zbog raznolikosti koju često zazivamo na našim programima, koji često djeluju kao da su sa svim reprizama zapeli na "repeat".

