Supruga slavnog glazbenika progovorila o užasnim iskustvima s operacijama: 'Bila sam mumija i užasno me boljelo'

Bivša voditeljica dnevne emisije "The Talk" i supruga glazbenika Ozzyja Osbournea (73), Sharon Osbourne (69) progovorila je o svom lošem iskustvu s invazivnim anti-age metodama. Naime, u intervjuu za The Sunday Times rekla je da je imala užasna iskustva s face - liftingom te se čak usporedila s Kiklopom.

"Ma što Kiklop, izgledala sam kao ona stvar od Kiklopa", našalila se Sharon u intervjuu pa nastavila u ozbiljnom tonu.

"Bilo je užasno. Kad sam se vidjela u ogledalo, pitala sam kirurga je li se on to našalio sa mnom. Jedno oko mi je bilo drugačije veličine i oblika od drugog!", otkrila je i dodala da joj je oporavak bio toliko bolan da je odbila napraviti korekcije poslije.

"Kao prvo sam danima bila u zavojima. Moji su me zezali da sam mumija. A uz to je pakleno boljelo", kazala je. Ozzyjeva supruga tvrdi da je nakon zadnje operacije shvatila da joj to ne treba te danas ne može pojmiti zašto si je priuštila takvu patnju i bol.

"Nema puno toga na meni što nisam kiruški dotjerala, rastegnula, ogulila, laserski obložila, poboljšala ili u potpunosti uklonila. A ne znam ni sama zašto. Pa bore su lijepe. Svka od njih priča priču", zaključila je.

