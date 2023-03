Supruga Matthewa McConaugheyja preživjela horor na letu, objavila jezivi video: '7 ljudi je u bolnici!'

Prekooceanski Lufthansin let 469 LH46 koji je poletio iz Austina u Teksasu za Frankfurt u Njemačkoj ove srijede zabrinuo je mnoge svojim zabrinjavajuće jakim turbulencijama, a na njemu je bila i supruga poznatog glumca Matthewa McConaugheyja (53), Camila Alves McConaughey (41), koja je opisala jezivu situaciju.

"I mi smo bili na tom letu", napisala je Camila na društvenim mrežama prije nego li je opisala detalje.

- Avion je propao skoro 4000 stopa (1219 metara), sedam ljudi je završilo u bolnicu, stvari su letjele na sve strane - opisala je manekenka i poduzetnica te je podijelila i kratki video koji prikazuje sav nered u avionu koji je bio prepun razbacanih stvari. Na videu su vidljive namirnice koje su bile razbacane posvuda.

- Poštujem privatnost ljudi oko sebe, pa zato pokazujem samo ovo. No, avion je u kaosu, a turbulencije su se nastavile. Hvala Bogu pa su svi u redu - napisala je u objavi.

Camila se u svojoj objavi zahvalila zaposlenicima hotela koji je bio odmah pokraj zračne luke gdje su sletjeli, a gdje je ona provela noć. Dala je naslutiti i da je suprug i slavni glumac bio s njom tako što je napisala da je imala sreću što su "stigli popiti piće minutu prije zatvaranja bara", i što je sve za njih prošlo dobro. U objavi ga je i označila, točnije označila je njegov Instagram račun, no kasnije ga je maknula. Čini se da je slavni glumac ipak htio izbjeći medijsku pažnju oko leta. Camila i suprug odmah su se ujutro ukrcali na novi let.

Američki mediji u srijedu navečer objavili su izjavu glasnogovornika međunarodne zračne luke Washington Dulles u Virginiji, a on je rekao da je avion Airbus A330 preusmjeren k njima zbog turbulencija te da su na letu neki putnici ozlijeđeni. No, let je sigurno sletio u 21 sat i 10 minuta.

Jedan od putnika iz zrakoplova za CNN je opisao posljedice turbulencija.

- Upravo nam je bila servirana večera kad je avion odjednom počeo propadati. Grozan osjećaj slobodnog pada. Ljudi i hrana odletjeli su u zrak, udarali su u strop zrakoplova, čak su se vidjela oštećenja. Vidio sam da je jedna osoba teško ozlijeđena, sjedalo je bilo poprskano krvlju. Izvezli su ga iz aviona kolicima - ispričao je muškarac i dodao da mu je Lufthansa platila hotelsku sobu i taksi.

- Duboko se ispričavamo svim putnicima zbog neugodnosti. Zemaljsko osoblje u Dullesu trenutačno se brine o njihovoj dobrobiti i nadamo se da ćemo im što prije moći rezervirati nove letove - priopćili su iz te aviokompanije.

Iz Lufthanse su rekli da je njihov let naišao na "kratke, ali ozbiljne turbulencije oko 90 minuta nakon polijetanja" dok je letio na visini od oko 11000 metara.

- Posada je iz predostrožnosti izvela neplanirano slijetanje u zračnu luku Washington Dulles. To je bila takozvana turbulencija čistog zraka, koja se može dogoditi iznenada, bez vidljivih vremenskih promjena ili prethodnog upozorenja - dodali su.

Američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) poručila je da će istražiti incident.

VIDEO Vlado Kalember: 'Kad smo se rastajali, Ana je u sudnici sjedila pored mene i držala me za ruku'