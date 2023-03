Marko Tolja priznao: 'Radi žene sam odustao od potencijalnog hita'

Riječki glazbenik Marko Tolja (38) bio je gost postaje bravo! uoči velikog koncerta u Lisinskom, koji se održava 11. ožujka pod nazivom '3 čina' s kojim će zaokružiti svojih 15 godina karijere.

Dvoranu je rasprodao čak mjesec dana prije, a nažalost nije bilo slobodnih termina za drugi koncert. Na repertoaru će se tako naći kantautorski opus, zlatno doba Hollywooda, premijera novog materijala s nadolazećeg albuma 'Pianissimo' te još poneko iznenađenje.

Domaćinima, Nives Ivanišević i Marku Bratošu, priznao je kako ima tremu jedino od 'Lisinskog', da su četverogodišnjem Mari tatine pjesme pretužne, ali i da mu je supruga najveći kritičar. Radi nje je jednom čak odustao od pjesme.

- Žena nema filter, baš nema i zna me baš dobro 'izvrijeđati'. Radi nje sam odustao od jedne pjesme. To nije bila moja pjesma nego mi je drugi autor poslao i ja sam je uzeo u obzir, a ona je rekla stari, aj ti to prekoči, tvoje su puno bolje...i onda sam odustao - kazao je Tolja.

Nakon što je izveo svoju obradu pjesme "Yesterday" priznao je i da je emotivac koji se rasplakao na koncertu Paul McCartneya.

- To je bilo u Londonu, ne znam koje godine, plakao sam, on je ostao sam na pozornici s gitarom...taj prizor – on i gitara, raspao sam se... - rekao je Marko.

Iako ga publika doživljava vrlo ozbiljnog, za sebe kaže da je privatno vrlo opušten i voli se našaliti i na svoj račun.

- Ja sam zapravo normalan, mene ljudi smatraju možda ozbiljnim jer sam uvijek u odjelima, ali ja se zapravo ne volim i nemam potrebu glupirati u javnosti, privatno sam veseljak i pokretač fešti...i skidam se, što možda nije lijepo za vidjeti - otkrio je glazbenik.

Od Marka Bratoša dobio je izazov da mora pjevati dok izvodi sklekove.

Prihvatio je Tolja i zazov iz prošle emisije u kojem je od Gibonnija dobio zadatak da u bravo! live otpjeva zadnju pjesmu bez frizure i u trenirci.

Otkrio je i kako upravo za pjesmu "Ljubavi promijenit ćemo ime" ima najviše zakaznih prvih plesova. Marko Tolja je zadao izazov i za sljedeće goste – Let 3 s kojima će se utrkivati s traktorima.

Podsjetimo, Marko Tolja s Marijom Lipovšekom Battifiacom i Mirkom Fodorom vodio je ovogodišnju Doru, a na hrvatskom izboru za Euroviziju natjecao se dva puta, 2007. i 2009. godine.

- Bio je to drugačiji sistem natjecanja, pa je bilo drugačije. Bile su dvije polufinalne večeri i finale, pa je bilo malo teže ući u finale. Mislim da ne treba puno razmišljati kad su nastupi u pitanju. Treba otpjevati najbolje što se može i bez puno filozofije. Kad kreneš filozofirati zapetljaš se u sve i onda na kraju ne ispadne dobro - rekao je te dodao da misli da recept za dobru pjesmu na Eurosongu ne postoji.

- Na Eurosongu može apsolutno sve pobijediti - rekao je i dodao da o tome ovisi puno faktora. Tolja je kazao i da ne može reći da se više nikad neće natjecati na Dori.

- Možda ću se doći natjecati. Mislim da je Dora izvrsna platforma za doći pokazati neki novi singl. Ja sam trenutno u toj fazi karijere gdje nisam više po festivalima, ali nikad se ne zna - zaključio je.

