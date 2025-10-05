Supruga Marka Livaje prije njega je bila zaručena za jednog nogometaša, a ljubila je i pokojnog dinamovca

Igrači Hajduka jučer su u Varaždinu doživjeli prvi poraz u novoj sezoni SuperSport HNL-a. Koban je bio istoimeni domaćin, koji je uspio sačuvati prednost od dva pogotka stečenu na samom početku utakmice i tako nadviti oblak sumnje nad momčad Gonzala Garcije tik pred najveći hrvatski derbi s Dinamom. A sljedeći će vikend na Poljudu hajdučki puk ponovno najveće nade položiti u svog najboljeg igrača, Marka Livaju.

Inače, Hajdukov napadač već godinama je u vezi i braku sa zanosnom bivšom manekenkom Iris Livajom ex Rajčić, a koju je cijeli Split slavio 2021. godine jer je ona bila jedan od faktora zašto je naš tadašnji nogometni reprezentativac odlučio ostati u Hrvatskoj. Miljenik Hajduka ne skriva kako mu je Iris najveća podrška, a zajedno su u vezi od 2014. godine. Nogometaš kojem je Zlatan Ibrahimović veliki uzor, i što se tiče tetovaža, ponašanja na sportskim terenima, ali i žena, definitivno se uzdao u neke manire talijanskog napadača.Tu se prije svega misli na to da je odabrao mrvicu stariju i zreliju partnericu koja je od njega doista napravila uzornog obiteljskog čovjeka, ali i pravu strijelu na terenu. Kada je riječ o Irisinom privatnom životu i ukusu za muškarce te bivšim vezama – u nastavku smo ih se prisjetili...

Sve ljubavi Iris Livaje: Prije njega bila je zaručena za dinamovca i živjeli su u Južnoj Koreji, a ljubila je i Pokrivača

Prije Livaje ljubila je dvojicu nogometaša – Krunoslava Lovreka i Nikolu Pokrivača. Bivša manekenka, prva pratilja Miss Hrvatske 1997. godine i bivša fitness trenerica prije više od 15 godina prekinula je vezu s Krunom s kojim je provela više od desetljeća, a par je bio i zaručen. Otprilike pola godine provela je s njime u Južnoj Koreji gdje je u to vrijeme igrao. Inače, Kruno je bio djelom zlatne Dinamove generacije koju je vodio pokojni Zlatko Kranjčar. Nakon prekida veze Iris je vrlo brzo viđena s pokojnim Nikolom Pokrivačem, koji je tada iza sebe imao frišku vezu s tadašnjom zagrebačkom studenticom.

"Neki ljudi mogu ulaziti iz jedne veze u drugu. Ja to očito ne mogu. Barem ne u tako kratkom razdoblju. Sad ne mogu razmišljati ni o čemu drugom osim o nogometu. To mi je uvijek bio prioritet, a po tom se pitanju ništa nije promijenilo. Premda je ljeto u punom jeku, uopće ne razmišljam o godišnjem odmoru. To će morati još malo pričekati. Prošli tjedan proveo sam dva dana s prijateljima na Pagu, i to mi je zasad dovoljno. Odmorio sam se, što mi je i trebalo. Početkom tjedna vratio sam se u Zagreb i nastavio pripreme s klubom, koje su mi od iznimne važnosti", izjavio je za Story sportaš iz Čakovca koji je nedugo prije početka avanture s Iris prekinuo vezu s Katarinom.

FOTO Žanamari slavi 44. rođendan, pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere

Pokrivač je u to vrijeme igrao u Dinamu i bio je mlada nada hrvatskog nogometa, stoga su i mediji bili vrlo zainteresirani za svaku pojedinost njegova privatnog života. "Dobar je, pažljiv, s lijepim očima, ima predivne oči. Mlađi je, ali ja to uopće ne osjećam. Nisam osjetila ni u jednom trenutku", rekla je Iris tada o svojoj novoj ljubavi. Inače, njih dvoje su se upoznali u teretani, a bili su i uzvanici na vjenčanju tadašnjeg nogometaša Dinama Jerka Leke i njegove sad već bivše supruge Ive Šarić Petković. Tada su mnogi pomislili kako će se zajedno skrasiti, a ni mjesec dana kasnije – ljubav je pukla za sva vremena!

Kako i zašto, moglo se samo pretpostavljati jer je nakon pola godine Nikola ponovno viđen u zagrljaju bivše djevojke Katarine s kojom danas ima kćer. Nakon toga ju je i zaručio. "Istina je da smo Katarina i ja ponovno zajedno i da nam je prelijepo. Među nama je sve u najboljem redu još otpočetka ove godine. Uživamo u zajedničkim trenucima kao i drugi parovi, i to je sve što vam mogu reći", rekao je tada nogometaš.

Dvije godine kasnije sreća se osmjehnula i Iris, koja je 2014. godine upoznala Marka Livaju. On je tada imao samo 20 godina, a ona 34. Kod njih se sve brzo odvilo, živjeli su na brojnim lokacijama, a najviše u Grčkoj, gdje je Livaja igrao za grčki klub AEK, i na Kanarskim otocima, a nakon toga vratili su se u Split. Kćerkica Elizabeta na svijet je stigla 2016., a sin Lorenzo 2021. godine. Danas Iris Livaja ne govori o svom privatnom životu, a i rijetko se pojavljuje na popularnim događajima koji su popraćeni u medijima.