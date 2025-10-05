Velika promjena! Matea iz 'Života na vagi' otkrila je koliko je točno kg skinula, a evo i što danas radi te gdje živi

S početnih 103 kilograma na početku showa, Matea Ilinčić, bivša sudionica 'Života na vagi', uspjela je, zahvaljujući svojoj upornosti i promjeni životnih navika, izgubiti izvanrednih 40 kilograma. Sada je za RTL.hr podijelila kako se osjeća i čime se bavi. "Trenutačno se u životu osjećam odlično. Preselila sam se u Zagreb, tu živim već dvije godine. Radim kao učiteljica u školi, završila sam fakultet prošle godine", ispričala je Matea.

Njezin put transformacije bio je izazovan, ali istovremeno i vrlo inspirativan. "Sveukupno sam skinula 40 kilograma. Prvo sam imala trenera s kojim sam trenirala, a sada treniram sama i to tri puta tjedno. Svaki dan prohodam 15 do 20 tisuća koraka. Volim i trčati te bih voljela sudjelovati u maratonu, ali za to još moram smršaviti", otkrila je. Iako više nije aktivni dio showa, Matea s veseljem prati novu sezonu.

"Gledam novu sezonu 'Života na vagi' koliko stignem. Zadivljuju me treneri koji su nevjerojatno predani, ali i kandidati. GallaSandalla mi je baš bio zanimljiv. Kada vidim kandidate dođe mi da se vratim u show. To je jedinstvena prilika, oni tamo imaju stvarno sve", priznala je. Uz zdraviji način života, Matea je primila i neočekivane komplimente vezane uz svoj izgled. "Puno ljudi mi je reklo da sličim na Selenu Gomez, pogotovo nakon što sam smršavila i ošišala kosu", otkrila je uz osmijeh.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Važno je podsjetiti da je Matea dobila veliku podršku kada je otvoreno progovorila o debljanju uzrokovanom antidepresivima. Također je hrabro i iskreno govorila o mentalnoj strani cijelog procesa, naglašavajući važnost brige za mentalno zdravlje, te je unatoč društvenim stigmama o svemu progovorila pred milijunskom publikom.