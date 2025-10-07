Supruga domaćeg glumca otkrila je kako se čuvala za brak, prije vjenčanja nisu se ni poljubili

Glazbenik, glumac splitskog HNK i član Hrvatskog nadzemlja Pere Eranović i njegova supruga Katarina prije dvije godine su na Mladifestu u Sisku svjedočili o predbračnoj čistoći. Oni su u braku sedam godina i imaju troje djece. Njihovo sjedočanstvo u cijelosti prenijela je Hrvatska katolička mreža.

- Uvijek sam bila ona koja je Bogu davala svoje planove. Govorila sam Bogu: 'Vidiš Bože, ovaj momak je dobar, uredan, pristojan, ide na misu, a ti si milosrdan i svemoguć, ti meni možeš pomoći. Bez obzira imaš li nešto bolje za mene ne treba mi, daj ti meni ovo i ja ću biti sasvim zadovoljna'. Ali Bog nikada ne daje prosjeke nego čuva za svakoga jedan biser koji je on namijenio za put prema njemu i prema svetosti - rekla je Katarina i nastavila:

- Pojam međusobnog darivanja meni se podrazumijevao da se čuva za brak. Ja sam se htjela za svoga budućeg muža sačuvati i da budem njemu kao poklon od Boga koji je samo za njega i kojeg nitko prije nije odmotao. To je bilo nešto što se meni podrazumijevalo. Željela sam pronaći neku osobu koja će razumjeti to što ja želim i to čemu ja težim te koja će me u tome podržati i s kojom ću zajedno, pred oltarom moći sagraditi jedan savez ljubavi, koji će Bog blagosloviti i koji će u sakramentu braka biti potpuno sjedinjen.

Pere je rekao da se zaokret u njegovoj glavi dogodio kada je jednoj djevojci s kojom je imao odnose prije braka kasnila mjesečnica.

- Kada sam prekinuo i drugu ozbiljnu vezu u kojoj sam bio shvatio sam što su ti odnosi do sada u mome srcu radili. Odnosi prije braka dosta potenciraju stvari. Poslije te druge veze donio sam odluku da se neću vezivati za nikoga nego da ću se prepustiti avanturi. Želio sam samo avanturu i živjeti bez preuzimanja odgovornosti. I u tom svemu dogodio se jedan odnos s jednom djevojkom koju nisam mogao čak ni zamisliti u budućnosti kao svoju suprugu, a ni ona mene. Dogodilo joj se da joj je mjesečnica kasnila, a imali smo odnose. I u tom strahu i grču, što ako se to dogodilo, a mi se ne vidimo zajedno, jer smo po svim svjetonazorskim pitanjima dijametralno suprotni. Počelo se pričati o pobačaju. Prošlo je par dana i ona mene zove ozarena i vesela i govori da nije trudna, ispostavilo se da se radilo o hormonalnom poremećaju. Moje suze radosnice su trajale svega minutu i postale su suze gorke. Kleknuo sam pored kreveta i počeo sam vrištati da nisam dostojan zvati se djetetom Božjim i da neću više ići u crkvu. Sabrao sam se i rekao Bogu: 'Bože, od sada i nadalje neću više ovako'. Ali imao sam figu u džepu. Obećao sam mu da neću divljati okolo avanturistički, ali ostavio sam mogućnost življenja odnosa, ako je ozbiljna veza - kazao je i dodao:

- S tom djevojkom sam znao moliti prije jela i otići u crkvu, ali smo pali. I na Malu Gospu u Solinu čuo sam glas u srcu: 'Idi i ispovjedi se, ali sve'. Ja se odem i ispovjedim i naravno naputak glasi: 'Idi i ne griješi više'. Sav život sakramentalni je bio redovit, ali ne i uredan. Ispovijedao sam sve osim grijeha bludnosti i uredno sam se pričešćivao. Nakon toliko vremena doći na pričest rasterećen toga bio je prekrasan osjećaj. Predložio sam djevojci da živimo čistoću. Nije znala zašto, ali pristala je. Bilo je teško i opet su se događali padovi jer sam joj htio udovoljiti. Ušao sam u drugu fazu problema. Izbjegavajući grešne prigode izmišljao sam razloge. Kada je laž alat kojim se želimo izvući na svjetlost onda tek završimo u goroj situaciji. Došao sam u situaciju da sam nakon nekoliko godina te veze postao frustriran. Stah od razgovora o vezi je bio velik i samo sam bježao.

Otišao je nakon toga u Hrvatsko nadzemlje kao vanjski suradnik. Naglasio je kako je tamo upoznao djevojku koja je molila i za rezervu.

- Budući da sam bio još u onoj vezi potiskivao sam i to relativno uspješno simpatiju koja se u meni dogodila prema Katarini. To se neprestano vraćalo nazad i pitao sam se zašto je tako. Moja veza je došla do vrhunca i prekinuo sam i nakon toga sam osjetio ogromno olakšanje kao i ta djevojka. Bogu sam zahvalan i sve tri spomenem u molitvi - izjavio je.

Tada je odlučio pitati Katarinu hoće li biti njegova djevojka.

- Odlučio sam pitati Katarinu hoće li biti moja djevojka. Svega nakon mjesec dana nakon što sam prekinuo s prošlom djevojkom. Molio sam Boga po prvi puta sebično. Reci mi molim te što napraviti i osjetio sam jedan mir prije nego pristupim Katarini. Otišao sam se prije toga ispovjediti se i odlučio da ju neću pitati. Ne iz sebičnih razloga nego jer ju vidim i percipiram kao ozbiljnu osobu, nekoga tko će biti mi na zemlji sve. Sve ono što sam ispričao vama njoj sam ispričao u detalje. Znam da ju posljednjih pet minuta mog svjedočanstva njoj u autu nisam mogao pogledati u oči. Znam da sam gledao u njezine tenisice i jedva čekao da progovori. Podignem pogled i vidim ona gleda u mene plače i smije se. Mislim se: 'Bože moj, ona je luda. Ona nije normalna'. Mislim se u sebi: 'Molim te progovori, ok reci nešto i ako nisi pri sebi, sve je uredu smo reci nešto'. Ona je tada stavila dlan na moje lice i rekla: 'Pere, ti si predivno svjedočanstvo njegove ljubavi'. Te riječi ću pamtiti do groba.

Katarina je rekla kako je Pere prihvatio i njenu ideju da bi mogli probati hodati i živjeti do braka bez poljubaca. - Nismo se fizički poljubili, ali su nam se uzljubile duše na jedan poseban način. Ni sama nisam mogla zamisliti da to može postojati u odnosu jednog momka i djevojke. Kada bi došlo do konflikata nismo imali zamijeniti ničim osim komunikacijom. Baš ono protrest sve i ogoliti se do kraja. To nas je izbrusilo u krepostima koje danas u braku doživljavaju posebne plodove. Predbračna čistoća nije sama sebi svrha. Postala je kao idol, ali se ne zna zašto. Živjeti predbračnu čistoću bez svrhe nema smisla. Doći ćete u brak i nećete znati što ste donijeli u brak. Iz predbračne čistoće ako se zna zašto mogu se dobiti veliki plodovi.