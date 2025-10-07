Hana Huljić otkrila kakav je Petar Grašo kao otac i kako će njihov sin Toni proslaviti prvi rođendan

Glazbenica Hana Huljić u novom je intervju pričala o majčinstvu, svojoj djeci Albi i Toniju te suprugu Petru Graši. Rekla je kako je jako ispunjena i jednostavno živi sreću koju ima, a ispričala je i kako se njezin suprug prilagodio obiteljskim obavezama i koliko joj pomaže oko djece s obzirom na dosta popunjen raspored nastupa. - Stvarno mu nije teško, on voli to što radi, ja ga podržavam koliko god želi da to radi i kad god može je kući, a kući je stvarno često, skoro stalno i kad je on tu, sve su kockice posložene i po pitanju djece. Odmah je nekako sve stabilnije - ispričala je Hana za IN Magazin.

Otkrila je i kako izgleda odnos trogodišnje Albe i mlađeg Tonija. - Voli ga, ali onda kad se malo zaboravi, onda ga malo previše stisne, tako da treba stalno paziti, ali vidim da će to biti ljubav za koju godinu - kaže Hana. Obitelj Huljić - Grašo 31. listopada očekuje i proslava Tonijevog prvog rođendana, a Hana kaže kako će se to slavlje odviti u krugu najuže obitelji. Dodala je kako joj je mama Vjekoslava oko velike pomoći kada su u pitanju djeca. - Puno, puno mi pomaže. Pita je baka u koga si zaljubljena, a Alba kaže: 'u baku' - priča Hana.

Prije nekoliko dana Hana Huljić Grašo oduševila je pratitelje na Instagramu novim fotografijama u elegantnom kupaćem kostimu. Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara i komplimenata. Na fotografijama je Hana odjevena u bijeli jednodijelni kupaći kostim s izrezima i cvjetnim detaljima koji naglašavaju njezinu vitku liniju. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare ispunjen je najljepšim željama i komplimentima. Pratitelji su bili jednoglasni u pohvalama na račun Haninog izgleda, ali i atmosfere koju su fotografije prenijele. "Predivna si", "Izgledaš nevjerojatno", "Prava ljepotica", samo su neki od komentara koji su se nizali.