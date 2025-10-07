Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OBITELJSKI ŽIVOT

Hana Huljić otkrila kakav je Petar Grašo kao otac i kako će njihov sin Toni proslaviti prvi rođendan

Hana Huljić Grašo i Petar Grašo postali su roditelji djevojčice
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 09:00

Dodala je kako joj je mama Vjekoslava oko velike pomoći kada su u pitanju djeca

Glazbenica Hana Huljić u novom je intervju pričala o majčinstvu, svojoj djeci Albi i Toniju te suprugu Petru Graši. Rekla je kako je jako ispunjena i jednostavno živi sreću koju ima, a ispričala je i kako se njezin suprug prilagodio obiteljskim obavezama i koliko joj pomaže oko djece s obzirom na dosta popunjen raspored nastupa.  - Stvarno mu nije teško, on voli to što radi, ja ga podržavam koliko god želi da to radi i kad god može je kući, a kući je stvarno često, skoro stalno i kad je on tu, sve su kockice posložene i po pitanju djece. Odmah je nekako sve stabilnije - ispričala je Hana za IN Magazin.

Otkrila je i kako izgleda odnos trogodišnje Albe i mlađeg Tonija.  - Voli ga, ali onda kad se malo zaboravi, onda ga malo previše stisne, tako da treba stalno paziti, ali vidim da će to biti ljubav za koju godinu - kaže Hana. Obitelj Huljić - Grašo 31. listopada očekuje i proslava Tonijevog prvog rođendana, a Hana kaže kako će se to slavlje odviti u krugu najuže obitelji. Dodala je kako joj je mama Vjekoslava oko velike pomoći kada su u pitanju djeca.  - Puno, puno mi pomaže. Pita je baka u koga si zaljubljena, a Alba kaže: 'u baku' - priča Hana.

FOTO Hana Huljić Grašo dala je veliki intervju za Večernji list, evo kako je bilo na snimanju
Hana Huljić Grašo i Petar Grašo postali su roditelji djevojčice
1/30

Prije nekoliko dana Hana Huljić Grašo oduševila je pratitelje na Instagramu novim fotografijama u elegantnom kupaćem kostimu. Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara i komplimenata. Na fotografijama je Hana  odjevena u bijeli jednodijelni kupaći kostim s izrezima i cvjetnim detaljima koji naglašavaju njezinu vitku liniju. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare ispunjen je najljepšim željama i komplimentima. Pratitelji su bili jednoglasni u pohvalama na račun Haninog izgleda, ali i atmosfere koju su fotografije prenijele. "Predivna si", "Izgledaš nevjerojatno", "Prava ljepotica", samo su neki od komentara koji su se nizali. 
Ključne riječi
showbiz djeca Petar Grašo Hana Huljić Grašo hana huljić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još