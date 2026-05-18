Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ludin i Jay Lee

VIDEO Zagrebački rap dvojac predstavlja navijačku himnu "Idemo na vrh"

Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
18.05.2026.
u 19:00

Video spot je sniman u napuštenom kamenolomu u zagrebačkom Podsusedu te na impresivnim lokacijama Velebita. Spot prikazuje grupu hrvatskih navijača i prijatelja koji zajedno pjevaju stihove himne, dok drugi dio donosi upečatljive kadrove uspona Jay Lee-ja i Ludina prema vrhovima Velebita

Novi zagrebački rap dvojac, kojeg čine Steve Mešić "Ludin" i Jurica Grlić "Jay Lee", predstavlja pjesmu “Idemo na vrh”, navijačku himnu inspiriranu hrvatskom nogometnom reprezentacijom, zajedništvom i pobjedničkim mentalitetom. Pjesma, čiju produkciju potpisuje Haris Rahmanović Priki, donosi spoj urbane glazbe i snažne navijačke atmosfere te prenosi poruku ponosa, vjere i zajedništva. Za mix i mastering pjesme zaslužan je Kruno Macola Licitar.

Steve Mešić, koji je posljednjih godina djelovao pod umjetničkim imenom Ludi, odlučio je vratiti svoje staro ime Ludin te udružiti snage s prijateljem i reperom Jay Lee-jem sa zagrebačkih Gredica. Jay Lee poznat je u hip hop krugovima kao bivši član legendarne grupe DBP, dok Ludin posljednjih deset godina živi i djeluje u New Yorku.

Video spot je sniman u napuštenom kamenolomu u zagrebačkom Podsusedu te na impresivnim lokacijama Velebita. Spot prikazuje grupu hrvatskih navijača i prijatelja koji zajedno pjevaju stihove himne, dok drugi dio donosi upečatljive kadrove uspona Jay Lee-ja i Ludina prema vrhovima Velebita. Za videoprodukciju, montažu i color grading zaslužan je Danijel Kovačević iz Studia 25.

“Željeli smo prenijeti emociju koju ljudi osjećaju kada igra Hrvatska — osjećaj ponosa, zajedništva i vjere da zajedno možemo do vrha”, poručuju Ludin & Jay Lee.

Pjesma “Idemo na vrh” dostupna je na svim streaming platformama, dok se video spot može pogledati na službenom YouTube kanalu - Ludin & Jay Lee.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
1/16
Ključne riječi
jay lee ludin showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!