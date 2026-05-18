VIDEO Zagrebački rap dvojac predstavlja navijačku himnu "Idemo na vrh"

Novi zagrebački rap dvojac, kojeg čine Steve Mešić "Ludin" i Jurica Grlić "Jay Lee", predstavlja pjesmu “Idemo na vrh”, navijačku himnu inspiriranu hrvatskom nogometnom reprezentacijom, zajedništvom i pobjedničkim mentalitetom. Pjesma, čiju produkciju potpisuje Haris Rahmanović Priki, donosi spoj urbane glazbe i snažne navijačke atmosfere te prenosi poruku ponosa, vjere i zajedništva. Za mix i mastering pjesme zaslužan je Kruno Macola Licitar.

Steve Mešić, koji je posljednjih godina djelovao pod umjetničkim imenom Ludi, odlučio je vratiti svoje staro ime Ludin te udružiti snage s prijateljem i reperom Jay Lee-jem sa zagrebačkih Gredica. Jay Lee poznat je u hip hop krugovima kao bivši član legendarne grupe DBP, dok Ludin posljednjih deset godina živi i djeluje u New Yorku.

Video spot je sniman u napuštenom kamenolomu u zagrebačkom Podsusedu te na impresivnim lokacijama Velebita. Spot prikazuje grupu hrvatskih navijača i prijatelja koji zajedno pjevaju stihove himne, dok drugi dio donosi upečatljive kadrove uspona Jay Lee-ja i Ludina prema vrhovima Velebita. Za videoprodukciju, montažu i color grading zaslužan je Danijel Kovačević iz Studia 25.

“Željeli smo prenijeti emociju koju ljudi osjećaju kada igra Hrvatska — osjećaj ponosa, zajedništva i vjere da zajedno možemo do vrha”, poručuju Ludin & Jay Lee.

Pjesma “Idemo na vrh” dostupna je na svim streaming platformama, dok se video spot može pogledati na službenom YouTube kanalu - Ludin & Jay Lee.