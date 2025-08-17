Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
LUCIJA BANIĆ

Studentica, članica ansambla Linđo i glazbenica predstavila se singlom prvijencem "Uživaj u trenutku"

Foto: Ana Čondrić
VL
Autor
Davorka Ćuk
17.08.2025.
u 00:09

Lucija je završila srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, smjer solo pjevanje, a uz to je pohađala i gimnaziju, te svoje akademsko obrazovanje nastavila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje studira antropologiju i etnologiju.

Lucija Banić novi je glas naše pop scene. Ova mlada glazbenica i studentica predstavila se svojim singlom prvijencem "Uživaj u trenutku". Radi se o pop pjesmi punoj pozitivne ljetne energije koju potpisuje dvojac Bruno Perović i Samir Sallakh. A pjesmu je kao hit prepoznao i Miroslav Rus koji joj je dao zeleno svjetlo.

''Uživaj u trenutku'' nastala je spontano, a pjesmu prati i opušten i iskren videospot koji nosi i posebnu suradnju. Redateljica i snimateljica spota je Lucijina najbolja prijateljica Ana Čondrić, a dvojac je spot snimao u Dubrovniku, i to na lokacijama od gradskih zidina do bajkovitog ljetnikovca iz njihovih srednjoškolskih dana.

- Htjela sam da baš Ana snima moj prvi spot jer me poznaje najbolje, a i s njom je uvijek lako, opušteno i zabavno. Uživale smo i u snimanju i u svakom trenutku koji smo provele zajedno – što je i poruka ove pjesme. Neka svaki dan bude poseban ako mu se iskreno posvetiš i uživaj u trenutku - kaže Lucija o svom prvijencu.

Ova pjesma je poziv na radost, prihvaćanje sadašnjosti i slavljenje malih stvari, a Lucija se ističe svojim autentičnim glasom te pokazuje puno potencijala i sigurni smo da ćemo o njoj još puno pisati.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan
1/29

Inače, za Banić glazba nije slučajan odabir. Lucija je završila srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, smjer solo pjevanje, a uz to je pohađala i gimnaziju, te svoje akademsko obrazovanje nastavila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje studira antropologiju i etnologiju. Veliku ulogu u njezinom interesu za etnologiju ima i članstvo u poznatom Folklornom ansamblu Linđo, čiji je član već deset godina. Luciju smo i ranije mogli vidjeti, jer je svojim obradama zaludjela internet. Jedna od njezinih zapaženijih obrada jest i ona Magazinove pjesme "Kako samo mater zna".

Ključne riječi
showbiz novo lice lucija banić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dubrovnik: Portret Ibrica Jusić
Premium sadržaj
IBRICA JUSIĆ

Nemate pojma koliko sam suza prolio jer me Đelo nije uzeo u Dubrovačke trubadure. Poslije mi je priznao zašto je to napravio

Knjigu "Čovjek bez kafića", nazvanu prema istoimenom Ibričinom starom albumu i pjesmi, napisao je bosanskohercegovački pisac, novinar i profesor književnosti, Amer Tikveša, U objavi izlaska knjige kaže se da nije riječ samo o životnoj priči, nego i o stručnoj analizi. Priča je to i o šansoni, njezinu nastanku i popularnosti u Europi i Hrvatskoj, Ibričinim višedesetljetnim nastupima na ulicama, ali i u prestižnim dvoranama svijeta

Učitaj još