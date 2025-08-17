Studentica, članica ansambla Linđo i glazbenica predstavila se singlom prvijencem "Uživaj u trenutku"

Lucija Banić novi je glas naše pop scene. Ova mlada glazbenica i studentica predstavila se svojim singlom prvijencem "Uživaj u trenutku". Radi se o pop pjesmi punoj pozitivne ljetne energije koju potpisuje dvojac Bruno Perović i Samir Sallakh. A pjesmu je kao hit prepoznao i Miroslav Rus koji joj je dao zeleno svjetlo.

''Uživaj u trenutku'' nastala je spontano, a pjesmu prati i opušten i iskren videospot koji nosi i posebnu suradnju. Redateljica i snimateljica spota je Lucijina najbolja prijateljica Ana Čondrić, a dvojac je spot snimao u Dubrovniku, i to na lokacijama od gradskih zidina do bajkovitog ljetnikovca iz njihovih srednjoškolskih dana.

- Htjela sam da baš Ana snima moj prvi spot jer me poznaje najbolje, a i s njom je uvijek lako, opušteno i zabavno. Uživale smo i u snimanju i u svakom trenutku koji smo provele zajedno – što je i poruka ove pjesme. Neka svaki dan bude poseban ako mu se iskreno posvetiš i uživaj u trenutku - kaže Lucija o svom prvijencu.

Ova pjesma je poziv na radost, prihvaćanje sadašnjosti i slavljenje malih stvari, a Lucija se ističe svojim autentičnim glasom te pokazuje puno potencijala i sigurni smo da ćemo o njoj još puno pisati.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan

Inače, za Banić glazba nije slučajan odabir. Lucija je završila srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, smjer solo pjevanje, a uz to je pohađala i gimnaziju, te svoje akademsko obrazovanje nastavila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje studira antropologiju i etnologiju. Veliku ulogu u njezinom interesu za etnologiju ima i članstvo u poznatom Folklornom ansamblu Linđo, čiji je član već deset godina. Luciju smo i ranije mogli vidjeti, jer je svojim obradama zaludjela internet. Jedna od njezinih zapaženijih obrada jest i ona Magazinove pjesme "Kako samo mater zna".