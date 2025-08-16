FOTO Neda Ukraden slavi 75. rođendan: Objavila je fotku u kupaćem kostimu, a evo kako izgleda

Neda Ukraden, jedna od najomiljenijih regionalnih pjevačica u regiji, danas slavi 75. rođendan, a zahvaljujući besprijekornom izgledu mnogi je zovu najseksi bakom Balkana. Sada je na društvenim mrežama objavila fotografiju koja je mnoge ostavila bez teksta. Neda je pozirala u šljokičastom badiću ogrnuta košuljom. - Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost - Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem! Živjeli! Hvala svima na predivnim čestitkama! - napisala je uz objavu.

Svoju vitalnost i vitku liniju ne pripisuje slučaju, već discipliniranom načinu života. - Vodim računa o izgledu, zdravo se hranim, plivam i treniram. Za kožu koristim kremice za sunčanje, a vitku liniju održavam tako što volim plivati, obožavam more i sunce - otkrila je jednom prilikom za Hype, naglašavajući važnost ravnoteže i aktivnosti na otvorenom. Potom je svim ženama uputila vrijedan savjet: - Svim djevojkama bih poručila da je bolje biti bez auta i štikli, nego da budete s nekim od koga vam je muka - poručila je pjevačica.

Podsjetimo, Neda je i za svoj 74. rođendan objavila fotku u badiću. "Koliko mi je godina? Taman! Bez filtera i efekata. Da živim i uživam u životu, svojoj divnoj obitelji, glazbi, najboljoj publici koju čovjek može poželjeti. To isto želim i vama! Hvala svima na divnim željama i pozdravima! Ljubi vas vaša Neda", napisala je pjevačica uz objavu. Brzo su se nanizali komentari u kojima su joj pratitelji poželjeli sve najbolje za rođendan, dok su neki od njih pisali i da odlično izgleda.

"Radost i sreća nek‘ ispune ovaj dan jer na današnji dan je rođena osoba koja mi uvijek uljepša svaki dan i inspirira me da budem bolja osoba. Žena, majka (baka), kraljica – jednom riječju SIMPLY THE BEST", jedan je od takvih komentara. I dok je veliki broj njenih fanova hvali njenu liniju i besprijekorni stil, ima i onih koji se ne slažu i kritiziraju. Na svom Instagram profilu nedavno je objavila novu fotografiju na kojoj pozira u jednostavnom ljubičastom jednodijelnom kupaćem kostimu.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

"Zbogom more, odoh u planine," napisala je uz objavu, citirajući poznatu pjesmu Bijelog dugmeta. Neki pratitelji su je optužili da je tajna njenog besprijekornog izgleda zapravo photoshop. "Photoshop i od babe napravi curu", "Lako ti je tako izgledati kad nisi digla ništa teže od žlice", "Nedo, imaš 70 godina i u gaćama se slikaš,", pisali su joj neki pratitelji. Na kraju se javila i sama Neda, koja je odgovorila kritičarima.

- Ajd što si slabovidna pa ne vidiš što je photoshop, a što nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je OK, jer, kako da me voli takva spodoba? Ali što imaš potrebu da svoju ljubomoru, glupost zaviješ u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te već žao. Mogu zamisliti koliko se nerviraš. Uh, kako je to jadno. A meni drago - poručila je Neda tada.