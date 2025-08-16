FOTO Dugovječnost u punom sjaju: Parni Valjak održao veličanstveni koncert u prepunoj pulskoj Areni
Jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora - Parni Valjak, sinoć, 15. kolovoza, održao je koncert za pamćenje u prepunoj pulskoj Areni. Bila je to večer magičnog spoja glazbe, ljubavi, povjerenja, poštivanja i stihova koje su bend i publika neumorno dijelili gotovo dva i pol sata.
"Hvala Arena Pula, ostavili ste nas bez teksta", poručili su članovi benda putem svojih društvenih mreža neposredno po završetku koncerta, čime su saželi atmosferu jedne od najistaknutijih večeri njihove jubilarne turneje “50”.
U pulsku Arenu stigli su na krilima dva rasprodana open-air koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, a upravo im je sinoćnji nastup bio najveći samostalni open-air koncert ovogodišnje turneje “50” te treći po redu u ovom jedinstvenom povijesnom prostoru.
Večer je otvorena pjesmom “Ljubav”, a uz bezvremenske klasike poput “Zastave”, “Ljubavna”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Molitva”..., Parni Valjak je uživo predstavio i nova izdanja, među kojima su singlovi “Kad padne mrak” i “Kud idemo mi”, pokazavši da i nakon pet desetljeća i dalje stvaraju pjesme koje jednako strastveno komuniciraju s publikom.
Vizualna raskoš i impresivna produkcija dodatno su upotpunili dojam koncertne večeri – unikatni vizuali turneje “50” oživjeli su ambijent Arene i naglasili posebnu vezu benda s gradovima u kojima nastupaju.
Koncert u Puli bio je i svojevrsni hommage povijesti benda u tom gradu – od posebne povezanosti s publikom do činjenice da je njihov Aki bio počasni građanin Pule. Sinoćnja večer to je sjećanje pretvorila u slavlje, uz pjesmu, emocije i energiju koje su pulsirale zidovima antičke Arene.