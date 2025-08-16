FOTO Dugovječnost u punom sjaju: Parni Valjak održao veličanstveni koncert u prepunoj pulskoj Areni

Jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora - Parni Valjak, sinoć, 15. kolovoza, održao je koncert za pamćenje u prepunoj pulskoj Areni. Bila je to večer magičnog spoja glazbe, ljubavi, povjerenja, poštivanja i stihova koje su bend i publika neumorno dijelili gotovo dva i pol sata.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
"Hvala Arena Pula, ostavili ste nas bez teksta", poručili su članovi benda putem svojih društvenih mreža neposredno po završetku koncerta, čime su saželi atmosferu jedne od najistaknutijih večeri njihove jubilarne turneje “50”.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U pulsku Arenu stigli su na krilima dva rasprodana open-air koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, a upravo im je sinoćnji nastup bio najveći samostalni open-air koncert ovogodišnje turneje “50” te treći po redu u ovom jedinstvenom povijesnom prostoru.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Publika je od prvog do posljednjeg trenutka uživala u bogatoj set-listi koja je obuhvatila gotovo sve faze djelovanja benda kroz proteklih pola stoljeća
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Večer je otvorena pjesmom “Ljubav”, a uz bezvremenske klasike poput “Zastave”, “Ljubavna”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Molitva”..., Parni Valjak je uživo predstavio i nova izdanja, među kojima su singlovi “Kad padne mrak” i “Kud idemo mi”, pokazavši da i nakon pet desetljeća i dalje stvaraju pjesme koje jednako strastveno komuniciraju s publikom.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Vizualna raskoš i impresivna produkcija dodatno su upotpunili dojam koncertne večeri – unikatni vizuali turneje “50” oživjeli su ambijent Arene i naglasili posebnu vezu benda s gradovima u kojima nastupaju.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Time je i pulski koncert dobio dodatni sloj topline i prepoznatljivog identiteta.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Koncert u Puli bio je i svojevrsni hommage povijesti benda u tom gradu – od posebne povezanosti s publikom do činjenice da je njihov Aki bio počasni građanin Pule. Sinoćnja večer to je sjećanje pretvorila u slavlje, uz pjesmu, emocije i energiju koje su pulsirale zidovima antičke Arene.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ne propustite

