Stres i napetost Grdoviću često uzrokuju disproporciju između seksualne želje i snage

Uranov tranzit šalje izazove horoskopskim Lavovima, uvijek željnima scene i reflektora, aplauza, potrebe za osjećajem moći, a oni misle da će im se još više diviti jer će pokazati pamet. To je neodoljivo i tako smo dobili još jednog horoskopskog Lava koji hrabro ide po pljesak, reflektore i po - saborsku mirovinu.

Iako smo mislili da je Mladen jedan simpatični pjevač koji se samo zabavlja zabavljajući druge, eto njega na izbornoj listi za parlament. Kada bi govorio samo stihove pjesama koje je izvodio na pozornicama bio bi i dalje simpatičan, ali može se očekivati jedna rigidnost u stavovima, kao i često izbivanje iz saborskih klupa. Ima sve šanse da postane saborski zastupnik. Financije će mu se zbog toga poboljšati, a osigurat će si i dobru mirovinu. Do sada je jeo i pio uglavnom na račun organizatora fešti, a sada će na račun poreznih obveznika. I u ljubavi mu kreće nabolje. Novi životni ciklus. Nadajmo se da će ipak promijeniti i neke svoje navike.

Mladen Grdović odrastao je u tipičnom okruženju naklonjenom muškarcima. Njegovo shvaćanje odnosa je u tom duhu: muškarac može živjeti kako želi, a žena ga treba bezuvjetno pratiti.

Ako ponekad bude s drugom ženom, muškarac se vrati kući i to je znak da voli ženu, baš poput Zeusa i Here (on nju vara ali joj je vjeran). Mladen zato može živjeti baš onako kako želi, bez lažnog morala. Nema razloga za glumu. Izravan je, iskren i ljubazan. Inače je dobroćudan i galantan – nudi se i onda kada ga nitko ne traži. Lako ga povrijedi nezahvalnost, zloća i kritika. Majstor je za kreativne, stvaralačke trenutke u kojima dominira i rado ističe sebe. Njime upravljaju impulsi, ne voli slušati savjete, reagira kako tog trenutka osjeća i tako dolazi u sukob. Stres i napetost često mu uzrokuju disproporciju između seksualne želje i snage. Trebalo bi raditi na samokontroli. Mladen voli prijateljevati s različitim profilima ljudi: svećenici, umjetnici, pop-zvijezde, poznate javne osobe, gurui, glamurozne osobe.

Mladen Grdović ima silnu energiju i izdržljivost, nimalo je ne štedi. Život mu je pun događaja. Često ide glavom kroza zid, izlaže se opasnosti ili nasilju. Ljutnja prema autoritetima vodi ga u ekstremna ponašanja. Zbog načina života i sklonosti ljutnji trebao bi paziti jer previše adrenalina iscrpljuje srce.

Onaj manje poznati Mladen ima prikrivenu i suzdržanu osjećajnost. Humor mu je zdrav i spontan. Ne voli tražiti ni primati pomoć od drugih želeći tako prikriti slabosti i ostaviti dojam snage, samostalnosti. On pak rado pomaže drugima. Cijeni kvalitetu, lijepe stvari, udobnost i sigurnost i na to je spreman potrošiti dosta novca. Pažljiv je kao prijatelj. Romantičan u ljubavi. Ima šarm i nježnost u ophođenju s ljudima. Hiperaktivan je, s iznenadnim naletima energije. Ne voli čekati, već želi odmah nešto dobiti ili učiniti (preko crvenog na semaforu). Cijeli život traži superženu i do sada je jedino vidi u supruzi koja ostaje uz njega iako je bila povrijeđena već toliko puta.

Za više astroanaliza posjetite stranicu astrologinje Anđelke Subašić.