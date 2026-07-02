Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
Hrvatska igra na godišnjicu tragedija koja je pogodila svijet, Portugalci se s tim još ne mogu pomiriti
Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA INSTAGRAMU

VIDEO Naša bivša glumica oduševila pratitelje objavama o tome što kuha na moru: Ne idem u dućan. Ovo je ručak od ostataka

Konferencija povodom Dana bipolarnog poremećaja održana u klinici sv. Ivan u Zagrebu
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 16:39

Ključni razlog za ovakav pristup Tena Sakar Vukić je otkrila u samom videu, naglasivši kako njezin odmor nije kratki bijeg od svakodnevice. "Na moru sam dva mjeseca", poručila je, dajući do znanja da je kuhanje i snalaženje s namirnicama realnost tako dugog boravka. Njezin potez odražava rastući trend autentičnosti na društvenim mrežama, gdje korisnici sve više cijene iskren i prizemljen sadržaj

Poznata hrvatska influencerica, poduzetnica i sportašica Tena Sakar Vukić ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha ili osobnih borbi koje hrabro dijeli, već zbog jedne posve obične, životne situacije; ručka na ljetovanju. U kratkom videu pod naslovom "Kaj kuhamo na moru (ne idem u dućan) DAN 5", Tena je svojim pratiteljima otkrila kako izgleda njezin obiteljski obrok na moru, sastavljen isključivo od ostataka.

Na stolu prekrivenom cvjetnim stolnjakom, s idiličnim pogledom na more u pozadini, našli su se špageti bolonjez, lonac s ostatkom umaka, juha, te velika zdjela salate od svježih krastavaca i luka. "Ovo je ručak od ostataka", objašnjava Tena u videu dok otvara hladnjak i pokazuje što je sve iskoristila. Time je odstupila od uobičajene slike savršenih ljetovanja koja se često plasira na društvenim mrežama, gdje dominiraju fotografije iz skupih restorana. Ključni razlog za ovakav pristup Tena je otkrila u samom videu, naglasivši kako njezin odmor nije kratki bijeg od svakodnevice. "Na moru sam dva mjeseca", poručila je, dajući do znanja da je kuhanje i snalaženje s namirnicama realnost tako dugog boravka. Njezin potez odražava rastući trend autentičnosti na društvenim mrežama, gdje korisnici sve više cijene iskren i prizemljen sadržaj.

Ovakav pristup u skladu je s Teninim nedavnim odlukama koje dijeli s javnošću, poput nedavne kupnje kuće i imanja za 7500 eura, što je također izazvalo brojne reakcije. Kroz svoje objave, ona promovira snalažljivost i održivost, podsjećajući na važnost smanjenja bacanja hrane, što je sve veći problem i u Hrvatskoj. Njezin ležeran pristup kuhanju na odmoru poslao je poruku da ljetovanje ne mora biti sinonim za neprestano trošenje i raskoš.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
Konferencija povodom Dana bipolarnog poremećaja održana u klinici sv. Ivan u Zagrebu
1/14

Objava je, očekivano, izazvala lavinu komentara koji su pokazali koliko je tema bliska njezinoj publici. Većina je pohvalila Teninu iskrenost i praktičnost. "Na moru je sve fino. Voda i morski zrak sve izvuku pa nam je ukusno sve što se nađe na stolu", napisala je jedna pratiteljica. "Genijalna Tena!!!", dodala je druga, dok su mnogi dijelili i vlastite recepte za brza ljetna jela od ostataka. Posebno se istaknuo komentar koji je stao u obranu Teninog stila života: "Ti koji se uzrujavaju čekaju pod suncobranom pomesfrites natopljen u palminom ulju, zagrijanom po sto put." Ipak, bilo je i onih kojima se ideja nije svidjela, pa je jedna korisnica kritizirala salatu od luka. "Očito cijeli frižider smrdi od tog luka u krastavcima. Mogla si bar poklopiti tu posudu", napisala je.

*uz pomoć AI-a
Ova atraktivna domaća pjevačica imala je veliki hit prije 14 godina, a onda je nestala iz javnosti: Evo što danas radi
Ključne riječi
odmor ljetovanje more ručak Tena Sakar Vukić showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:42 02.07.2026.

Poduzetnica influencerica i sportašica ????? Nikad čuo za nju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Lindsay Lohan
SLAVI 40. ROĐENDAN

Bila je velika dječja zvijezda, život su joj obilježili skandali i problemi s policijom, a nedavno se vratila u velikom stilu

U potrazi za izlazom i bijegom od toksičnog okruženja koje ju je gotovo uništilo, Lohan je donijela radikalnu odluku. Nakon kratkog boravka u Londonu, gdje je 2014. imala kazališni debi u predstavi "Speed-the-Plow", preselila se u Dubai. Taj se potez pokazao ključnim za njezin oporavak. Daleko od holivudske mašinerije i nemilosrdnih tabloida, u gradu sa strogim zakonima o privatnosti koji zabranjuju fotografiranje bez pristanka, konačno je pronašla mir

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!