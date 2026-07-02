VIDEO Naša bivša glumica oduševila pratitelje objavama o tome što kuha na moru: Ne idem u dućan. Ovo je ručak od ostataka

Poznata hrvatska influencerica, poduzetnica i sportašica Tena Sakar Vukić ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha ili osobnih borbi koje hrabro dijeli, već zbog jedne posve obične, životne situacije; ručka na ljetovanju. U kratkom videu pod naslovom "Kaj kuhamo na moru (ne idem u dućan) DAN 5", Tena je svojim pratiteljima otkrila kako izgleda njezin obiteljski obrok na moru, sastavljen isključivo od ostataka.

Na stolu prekrivenom cvjetnim stolnjakom, s idiličnim pogledom na more u pozadini, našli su se špageti bolonjez, lonac s ostatkom umaka, juha, te velika zdjela salate od svježih krastavaca i luka. "Ovo je ručak od ostataka", objašnjava Tena u videu dok otvara hladnjak i pokazuje što je sve iskoristila. Time je odstupila od uobičajene slike savršenih ljetovanja koja se često plasira na društvenim mrežama, gdje dominiraju fotografije iz skupih restorana. Ključni razlog za ovakav pristup Tena je otkrila u samom videu, naglasivši kako njezin odmor nije kratki bijeg od svakodnevice. "Na moru sam dva mjeseca", poručila je, dajući do znanja da je kuhanje i snalaženje s namirnicama realnost tako dugog boravka. Njezin potez odražava rastući trend autentičnosti na društvenim mrežama, gdje korisnici sve više cijene iskren i prizemljen sadržaj.

Ovakav pristup u skladu je s Teninim nedavnim odlukama koje dijeli s javnošću, poput nedavne kupnje kuće i imanja za 7500 eura, što je također izazvalo brojne reakcije. Kroz svoje objave, ona promovira snalažljivost i održivost, podsjećajući na važnost smanjenja bacanja hrane, što je sve veći problem i u Hrvatskoj. Njezin ležeran pristup kuhanju na odmoru poslao je poruku da ljetovanje ne mora biti sinonim za neprestano trošenje i raskoš.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni

Objava je, očekivano, izazvala lavinu komentara koji su pokazali koliko je tema bliska njezinoj publici. Većina je pohvalila Teninu iskrenost i praktičnost. "Na moru je sve fino. Voda i morski zrak sve izvuku pa nam je ukusno sve što se nađe na stolu", napisala je jedna pratiteljica. "Genijalna Tena!!!", dodala je druga, dok su mnogi dijelili i vlastite recepte za brza ljetna jela od ostataka. Posebno se istaknuo komentar koji je stao u obranu Teninog stila života: "Ti koji se uzrujavaju čekaju pod suncobranom pomesfrites natopljen u palminom ulju, zagrijanom po sto put." Ipak, bilo je i onih kojima se ideja nije svidjela, pa je jedna korisnica kritizirala salatu od luka. "Očito cijeli frižider smrdi od tog luka u krastavcima. Mogla si bar poklopiti tu posudu", napisala je.

*uz pomoć AI-a