Šime Elez pobjegao od znatiželjnih pogleda: Evo kako puni baterije uz more

Gospodin Savršeni iz prošle sezone showa, Šime Elez vrlo je aktivan na društvenim mrežama gdje pokazuje kako je ovih dana maksimalno iskoristio čari ljeta i života u Splitu. Šime je na društvenim mrežama podijelio prizore s mora i pokazao da se od gradske vreve najradije odmara uz kristalno čisto more i skrivene stijene. Na fotografiji se vidi kako uživa sunčajući se na osamljenoj kamenoj plaži, dok u pozadini dominiraju impresivne stijene i tirkizno more. Čini se da je pronašao kutak daleko od gužve i znatiželjnih pogleda.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Šime je nedavno putem Instagrama podijelio vijest o svojoj posvećenosti kitesurfingu. U objavljenom videu Elez je prikazao retrospektivu svojih aktivnosti tijekom zadnjih tjedana, ispunivši obećanje koje je dao pratiteljima u ranijoj anketi. Snimka detaljno prati njegov put od samih osnova: od pripreme i napuhavanja crno-bijelog zmaja na pijesku do prvih koraka u moru uz stručno vodstvo instruktora.

"S obzirom na to da su rezultati ankete bili jasni kao dan, evo sažetak aktivnosti proteklih nekoliko tjedana, da ne bi bilo da nisam održao riječ", poručio je Šime. Posebno je pohvalio svog mentora Franu, istaknuvši kako je upravo on zaslužan za njegov ekspresni napredak. "Uz njegovu sam se pomoć nakon samo tri termina vježbi uspio popeti na dasku i učinit prve uspješne metre (nismo ih snimili)", ponosno je zaključio.