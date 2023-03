Strani mediji pišu kako će se Lady Gaga ipak pojaviti na Oscarima, radi se o iznenađenju

Glazbenica Lady Gaga (36) ipak će nastupiti na ovogodišnjim Oscarima. Naime, večeras je na rasporedu 95. dodjela ove prestižne nagrade, a tijekom prošlog tjedna organizatori su kazali kako se pjevačica neće pojaviti te neće izvesti svoju, za Oscara nominiranu pjesmu 'Hold My Hand' iz filma 'Top Gun:Maverick'. Glazbenica je, kao i svi nominirali u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu, dobila pozivnicu za ovaj prestižni događaj i nastup, no tada je rečeno da je odbila poziv zbog snimanja nastavka filma ‘Joker: Folie à Deux‘.

- U izvrsnim smo odnosima s Lady Gagom i njezinim timom, ali ona je trenutno usred snimanja filma, a mi ovdje odajemo počast filmskoj industriji i onome što je potrebno za snimanje filma. Nakon dosta natezanja, nije se činilo da može izvesti nastup kalibra na koji smo navikli kad je ona u pitanju i na koji je ona navikla, uz sve popratne stvari. Stoga, neće nastupiti u showu, ali radi se o tome, s naše točke gledišta, da netko snima film i da mi potpuno razumijemo da je to ono što je prioritet u ovom poslu, pogotovo jer nagrađujemo filmove - rekao je tada producent Oscara Glenn Weiss.

Sada se, pak, proširila vijest kako pjevačica ipak dolazi na dodjelu. Variety piše kako će glazbenica ipak nastupiti na ovogodišnjoj dodjeli te da će to biti iznenađenje i da se radi o odluci donesenoj u posljednjem trenutku.

Inače, Gagina pjesma može se čuti u filmu 'Top Gun: Maverick', a tijekom intervjua u svibnju prošle godine, zvijezda tog filma,Tom Cruise, hvalio je doprinos Lady Gage filmu. Prema Cruiseovim riječima, "nevjerojatna" Gaga nije samo na soundtracku filma već je pomogla u kompletnom skladanju glazbe. Cruise je objasnio kako je pjevačica predstavila svoju pjesmu njemu i Hansu Zimmeru, koji je također skladao glazbu za film, nakon što su se namučili pronaći odgovarajuću skladbu.

- Otvorila je cijeli film. Ona je nevjerojatna. To je otvorilo vrata emocionalnoj srži filma koju smo imali... u tom trenutku, stvari su se jednostavno poklopile na tako prekrasan način. Pjesma koju je napisala jednostavno se poklopila i postala temeljni rezultat i srce našeg filma - rekao je Cruise Jamesu Cordenu.

Dodajmo i da na večerašnjoj dodjeli Oscara će nastupiti i drugi glazbenici nominirani u kategoriji najbolje originalne pjesme, a radi se o pjesmama: Applause iz "Tell It Like A Woman" koju će izvesti glazbenica Diane Warren i glumica Sofia Carson, Rihanna će zapjevati Lift Me Up iz "Black Panthera: Wakanda Forever", Naatu Naatu iz "RRR" pjevat će Rahul Sipligunj i Kaala Bhairava, a This Is A Life iz filma "Everything Everywhere All At Once" izvest će glazbenici Son Lux, David Byrne i glumica Stephanie Hsu.

