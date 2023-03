Nominirani će dobiti poklon vrijedan 126.000 dolara koji sadrži 60 luksuznih proizvoda

Večeras je na rasporedu 95. dodjela prestižne filmske nagrade Oscar, a s približavanjem dodjele sve više detalja se zna o samom showu. Prije nekoliko dana tako je otkriveno da Lady Gaga neće doći niti izvesti svoju pjesmu kojom je nominirana u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu. Također, saznalo se i da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće održati govor. Dok se pripremaju posljednji detalji, već se zna i što će nominirani dobiti na poklon.

Naime, tijekom protekla dva desetljeća i oni koji nisu osvojili zlatni kipić osvojili su brojne nagrade. U vrećicama tijekom godina nalaze se različite luksuzne nagrade među kojima su skupa putovanja, kozmetički tretmani, nakit, pića i drugi proizvodi.

Prijašnjih godina neki od poklona koje su zvijezde dobile bili su krstarenje Antarktikom, ali i jednogodišnji najam Audi vozila, a sve tvrtke koje se uspiju probiti do košarice imaju veliku želju da ih promoviraju upravo slavne face. Tako je 2013. godine Amy Adams snimljena u poklonjenoj majici s natpisom "Strong Is The New Skinny", a Viola Davis i Mark Ruffalo objavili su na Instagramu fotografije s putovanja koja su dobili na poklon. Redatelj Ron Howard organizirao je vjenčanje svoga sina na Winvian Farmi u Connecticutu nakon što ju je posjetio dobivši odmor u njoj na poklon na dodjeli Oscara.

Ovogodišnja 'utješna' nagrada, pak, vrijedi 126.000 dolara, što je oko 10 posto manje u odnosu na lanjsku te skoro upola manje od one najskuplje iz 2020. godine.

U paketu se tako ove godine može pronaći 40.000 dolara vrijedan boravak na imanju The Lifestyle u ruralnom dijelu Ottave u Kanadi. Tu je još i 25.000 dolara vrijedna mogućnost obnove kuće ili stana koju će obaviti tvrtka Maison Construction. Zvijezde će noćas osvojiti i 12.000 dolara vrijedan kozmetički zahvat oblikovanja ruku centra Art Lipo Plastic Surgery i godišnju opskrbu proizvodima brenda Oxygenetix. Estetski kirurg dr. Konstantin Vasyukevich nominiranima poklanja deset tisuća dolara vrijedne tretmane pomlađivanja, a u poklonu je još jedno putovanje – devet tisuća dolara vrijedan trodnevni boravak za osam osoba na svjetioniku Punta Imperatore na otoku Ischia nedaleko Napulja. Sedam tisuća dolara vrijedan je tretman kose kojeg poklanja dr. Alan Bauman, slijedi 1200 dolara vrijedan nakit brenda Rareté Studios Jewelry, 425 dolara vrijedan je kvadratni metar zemljišta u Australiji, ali ga nominirani ne mogu prodati niti na bilo koji način koristiti. Među poklonima je i med Manuka, japanski mliječni kruh, čokolade, vino, tekila, ulje za masažu, jastučnice Blush Silks, kokosova voda i još dosta toga. Paket ukupno sadrži oko 60 različitih artikala, a fokus joj je na promociji luksuznog wellnessa.

Dodajmo da poklon namijenjen za samo 25 nominiranih u pet najpoznatijih kategorija, a ove godine ih je 26 zbog toga što film "Everything Everywhere All At Once" ima dvojicu redatelja. Nominirani nisu obvezi prihvatiti poklon, a ranijih se godina događalo da ga odbiju ili novac doniraju u humanitarne svrhe.

Važno je istaknuti i da pokloni nisu povezani s američkom Akademijom filmske umjetnosti i znanosti, nego njih priprema kompanija 'Distinctive Assets'.

Inače, dodjela Oscara na rasporedu je noćas u 20 sati po lokalnom vremenu u Los Angelesu, odnosno u 2 sata u noći po našem vremenu. Prestižna dodjela održava se u Dolby Theatru ispred kojeg je postavljen i 'crveni tepih' koji ove godine, nakon 62 duge godine, više nije crven nego boje šampanjca. Čast vođenja ponovno je pripala Jimmyju Kimmelu, a saznat ćemo osvajače prestižnih kipića u 23 kategorije. Najveći favorit je film "Everything Everywhere All At Once“ koji ima 11 nominacija.

