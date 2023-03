Stigla presuda: Zabranjeni koncert Duška Kuliša i prijatelja u Puli ipak se neće održati

Koncert Duška Kuliša i prijatelja na kojem su trebali nastupiti i Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović u pulskom Domu Sportova Mate Parlov, kojeg je gradonačelnik Pule Filip Zoričić nedavno zabranio, ipak se neće održati, odlučio je tako Trgovački sud u Pazinu, odnosno sudac Damir Rabar, javlja Glas Istre.

Sve je započelo kada je gradonačelnik Zoričić zabranio održavanje koncerta, koji je bio već gotovo rasprodan, jer mu se ne sviđa ta vrsta glazbe. U međuvremenu, organizator i Pula Sport već su bili sklopili ugovor i počeli se dogovarati o tehničkim detaljima.

Agencija Hiljadarka podnijela je tužbu Trgovačkom sudu u Pazinu protiv gradskog poduzeća Pula Sport, vlasnika i upravitelja dvorane, u kojoj su trebali nastupiti Duško Kuliš i prijatelji.Organizatori su kao nadoknadu za financijsku štetu tražili privremenu mjeru kojom bi se omogućilo održavanje koncerta 25. ožujka te kazali da bi u tom slučaju odustali od daljnjih postupaka, točnije od novčanih potraživanja.

Međutim, sud je utvrdio da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za određivanje predložene privremene mjere o održavanju koncerta, pa je za pretpostaviti da će organizator nesuđenog koncerta ići dalje s tužbom, ali ovaj put za naknadu štete.

Za kraj treba reći da sud nije, naravno, u svom odlučivanju uzimao u obzir glazbeni žanr, već se radi o primjeni prava gdje, u ovom konkretnom slučaju, nisu postignute pretpostavke za prihvaćanje privremene koju je tražio organizator koncerta.

Podsjetimo, iz agencije Hiljadarka optužili su gradonačelnika Zoričića da je zabranio koncerti i izvrijeđao organizatore.

Zabavni projekt ''Hiljadarka'' u listopadu prošle godine potpisao je ugovor i zakupio sportsku dvoranu u Puli za koncert splitskog, hrvatskog pjevača Duška Kuliša i njegove prijatelje pod nazivom "Duško Kuliš & gosti". – Napravili smo sve potrebne pripreme, platili dvoranu po ugovoru, potpisali ugovore s izvođačima, zatražili radne dozvole za goste strance i krenuli u reklamiranje; sve na isti način kako to već godinama radimo po cijeloj Hrvatskoj. Na dan kad smo Pulu oblijepili plakatima, oko 21 sat navečer, zvao nas je uplašeni direktor pulske sportske dvorane, gospodin Mario Peruško i rekao da je upravo dobio poziv od bijesnog gradonačelnika Filipa Zoričića koji mu je doslovno naredio da bez obzira na ugovor odmah otkaže taj koncert jer gradonačelnik ne želi, citiram, "srpska smeća" u svom gradu. Mene je poziv zatekao na putu, potpuno šokirao, rekao sam direktoru da ne mogu vjerovati što slušam i da molim da me odmah spoji s gradonačelnikom kako bismo riješili eventualne nesporazume. Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni "da ne želi srpska smeća u svom gradu".

Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo "je*ati srpsku mater" prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svakog nivoa – kazao je direktor Hiljadarke Mario Cindori.

Gradonačelnik Zoričić kazao je kako nije bio pijan niti je vrijeđao, te je iznio svoje viđenje. – Istina je da sam posve nedvosmisleno i jasno rekao da se u javnom prostoru grada Pule i u objektima kojima upravlja grad koncerti ovakve vrste neće održavati. Mislim da ovaj glazbeni izričaj ne pripada našem podneblju, duhu i mentalitetu grada. To je jedini i isključivi razlog zbog kojeg sam donio ovu odluku. Za ovaj događaj na vrijeme nismo znali ni resorna pročelnica za društvene djelatnosti i mlade ni ja, inače bih odluku donio ranije. Vijest je do mene došla u trenutku kada se u Istarskom narodnom kazalištu obilježava 75 godina KUD-a Lino Mariani i sjećanje na Nella Milottija, događaj koji je pokazao na koji način moramo čuvati građanski duh grada te europsku i mediteransku Pulu – rekao je Zoričić.

