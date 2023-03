John Travolta zamalo zaplakao na pozornici prisjetivši se pokojne kolegice

Emotivna reakcija Johna Travolte (69) dok je odavao počast svojoj prijateljici i pokojnoj glumici iz "Briljantina" Oliviji Newton-John, jedan je od najupečatljivijih momenata ovogodišnje dodjele Oscara. Govoreći o nekim od najvećih zvijezda Hollywooda koje su preminule prošle godine Travolta je gotovo briznuo u plač tražeći od publike i gledatelja da se prisjete njegovih vršnjaka u industriji zabave koji više nisu među nama.

- Dirnuli su nam srca, nasmijali su nas i postali dragi prijatelji kojima ćemo uvijek ostati beznadno odani - rekao je glumac, citiravši tako pjesmu "Hopelessly Devoted To You", koju je Newton-John pjevala u "Briljantinu".

Travolta je jedva dovršio rečenicu, prije nego što je smogao snage da poželi dobrodošlicu Lennyju Kravitzu (58) na pozornici.

Pjevač je izveo svoj svoj hit iz 2004. "Calling All Angels" na klaviru kao prekrasan tribute video koji je pušten u sjećanje na profesionalce filmske industrije, uključujući Raya Liottu, Angela Badalamentija, Jean-Luca Goddarda, Irene Cara, Julie Reichert, Burta Bacharacha, Angelu Lansbury , Mary Alice, James Caana i Raquel Welch.

Our hearts our hopelessly devoted to this moment. 🤍 John Travolta gives an emotional nod to Olivia Newton-John while introducing the 2023 #Oscars In Memorium. pic.twitter.com/tnLIgfAsW9