Stankica objavila fotku s drugim muškarcem dok je Gospodin Savršeni u Latviji

Stankica Stojanović i Toni Šćulac upoznali su se u trećoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" u kojoj je ovaj splitski profesor bio Gospodin Savršeni. Instagram pratitelji posumnjali su kako je par možda prekinuo jer je Toni objavio kako će ovo ljeto provesti kao gostujući profesor i znanstvenik na Sveučilištu Latvija, a Stankica se ovih dana javila iz Tunisa i objavila fotografiju s nepoznatim muškarcem. Njezini pratitelji su ispod ove fotografije odmah napisali kako nije snimljena u Tonijevom zagrljaju, pita li su što se događa s njih dvoje, a onda su od jedne pratiteljice dobili odgovor o čemu je riječ.

- To je Pave Elez..trenutno su influenceri na putovanju zajedno, ne skačite odmah - pisalo je u komentaru. Stankica i Toni su navikli na razdvojenost jer njihova veza je na daljinu, a kako to funkcionira Stankica je otkrila nedavno.

- Većinski susreti planiraju se strateški. S vremena na vrijeme dogode se i po koji ishitreni jer je želja jača – napisala je nedavno na Instagramu o vezi na daljinu pa dodala kako njoj i Toniju daljina ne predstavlja nikakav problem.

- Kad vam sljedeći put ne odgovore na poruku, a vi se potrudite da nađete opravdanje, kad prihvatite 'nemam vremena' kao argument, iako to uglavnom ukazuje na različite prioritete. Željela sam prijeći 240 kilometara zbog 24 sata. Učinio je i on isto tko zna koliko puta - napisala je Stankica u objavi. Podijelila je uz ovu objavu i nekoliko zajedničkih fotografija i poručila kako njih dvoje na daljinu funkcioniraju dobro. Par je nakon showa priznao da su krenuli odvojenim putevima, no svojem su odnosu odlučili dati još jednu šansu. Da ponovno uživaju zajedno otkrila je jedna fotografija sa splitske plaže na društvenim mrežama.

O mogućem vjenčanju i planovima za bračni život Toni je jednom prilikom rekao: - Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše. Još uvijek nas ljudi prepoznaju, često i zaustave i to nam niti malo ne smeta. Uvijek to budu simpatični susreti s izrazito pristojnim ljudima koji i nama uljepšaju dan.

